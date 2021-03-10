مجلس سامينا يعقد قمة قادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في 8 أبريل

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن مجلس «سامينا» للاتصالات تنظيمه «قمة قادة قطاع الاتصالات 2021» في 8 أبريل. وتعتبر القمة إحدى أهم منصات تجمع قياديي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك في الحدث الذي يقام سنوياً برعاية شركة هواي كمضيف للحدث، قادة القطاعين الخاص والحكومي، حيث يتم من خلاله تبادل المعارف والخبرات، ويوفر منصة للنقاشات بين مختلف الأطراف المعنية بهذه الصناعة. وتحمل قمة القادة 2021 التي تقام بالشراكة مع هواوي للعام الثامن على التوالي، شعار «امتلاك زمام مسيرة النمو الاقتصادي الرقمي من مرحلة سن السياسات وحتى التطبيق العملي للتقنيات».

ومن المتوقع أن يشارك في قمة القادة 2021 لهذا العام وزراء ورؤساء تنفيذيون من القطاعين العام والخاص، وكبار صناع القرار من مختلف السلطات التنظيمية من المنطقة ومختلف أنحاء العالم. وستركز القمة على إضفاء الطابع التعاوني بين مختلف القطاعات وتعزيزه لصالح دفع عجلة الابتكار المشترك والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول المنطقة، ما سيؤهل القمة لتكون الوجهة الافتراضية الأهم لقيادة الحوار والبيان العملي لأطر العمل المشترك بين دول المنطقة وتحديد إجراءات السياسات المستقبلية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، حيث يتبنى العالم اليوم معايير تقنية وتقنيات جديدة وسلوكاً تجارياً مختلفاً لتحقيق أهداف الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. وستسهم قمة قادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم جهود دول المنطقة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على ضوء الواقع الجديد بالاستفادة من حوارات تكييف السياسات واتخاذ تدابير تنظيمية مواتية للأعمال التجارية من شأنها أن تقلل من الفجوات بين الاستثمار وأرباح الأعمال التجارية وتصب في صالح تطوير العديد من القطاعات والصناعات والخدمات العامة.

وقال بوكار إيه با، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: علمنا عام 2020 العديد من الدروس واختبر تصميمنا واستعدادنا لتبني التغيير المتسارع. ونتيجة لتجارب العام الماضي التي دفعتنا نحو التحول الرقمي، نحتاج اليوم إلى دفع النمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا الرقمية لإعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي. وهذا يتطلب أن نعمل جميعاً معاً لمناصرة تطوير اقتصاد رقمي مستدام. وتتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في هذا الصدد في البدء بتحديد فرص النمو المتاحة للشركات والمواطنين على حد سواء، بما يتماشى مع متطلبات السياسة العامة والتكنولوجيا الفعلية.

ويستند تعاون مجلس سامينا مع هواوي إلى إرثنا المشترك في تلبية احتياجات الصناعة بهدف بعيد المدى يتمثل بالمساعدة في تطوير الاقتصادات الرقمية المستدامة من خلال الاستفادة بفعالية من قوة الاتصال والخدمات الرقمية والاتصالات السحابية والذكاء الاصطناعي.

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