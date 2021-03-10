مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تحتفل بعيد الأم

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وهي أكبر هيئة تجارية لصناعة المجوهرات في دبي، بالتعاون مع ستة شركاء رائدين في مجال تجارة المجوهرات، حملة خاصة احتفالاً بعيد الأم تستمر حتى 21 مارس.

وضمن الحملة، تعرض جميع متاجر مالابار للذهب والمجوهرات، ومجوهرات جوهرة وليالي، مجموعة حصرية من المجوهرات محدودة الإصدار المخصصة لعيد الأم في جميع أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. بينما ستطرح مجوهرات الكنز، ومجوهرات الأناقة، ودسول من مجوهرات دهماني مجموعاتها الخاصة في متاجرها في الإمارات فقط.

ويأتي احتفال مجموعة دبي للذهب والمجوهرات بهذه المناسبة للعام الرابع على التوالي وهذا العام تنطلق الحملة عبر 125 منفذاً في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: حملة عيد الأم خاصة جداً بالنسبة لنا ليس بسبب مجموعة المجوهرات الحصرية أو العروض الخاصة، ولكن بسبب القيمة العاطفية المرتبطة بها.

ويقترب عيد الأم بسرعة، وحان الوقت للاستقرار على الهدية المثالية التي تستحقها بلا شك جميع الأمهات في الإمارات. ويقدم صائغو المجوهرات المشاركون تصميمات رائعة لمتسوقي المجوهرات، وكذلك بعض الصفقات المغرية.

وهدية عيد الأم لا تنبع أهميتها من قيمتها المادية، ولكن من قيمتها الرمزية، والتي لا تقدر بثمن بلا شك. وتهدف هذه الحملة إلى تكريم الأمهات في جميع أنحاء الإمارات. وتأتي بعد نجاح حملتنا خلال مهرجان دبي للتسوق. ورغم التحديات والقيود بسبب «كوفيد 19» نعمل كمجموعة على تصميم العديد من الحملات الترويجية المميزة. وقريباً سنعلن عن حملات الموسم القادم.

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