«التزام» تستحوذ على «فيكسيز» لخدمات إدارة المرافق

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «مجموعة التزام لإدارة الأصول»، استحواذها على «فيكسيز»، وهي شركة قائمة في دبي، متخصصة في خدمات إدارة المرافق، وذلك لتوسيع محفظة المجموعة في قطاع إدارة المرافق والمنشآت، ضمن أسواقٍ متعددة، ومن المتوقّع أن تحقق هذه الخطوة للمجموعة، عائداتٍ تصل إلى 40 مليون دولار أمريكي. وبموجب هذه العملية، ستنضم «فيكسيز» إلى شركات «تفوق لإدارة المرافق» و«800 تيك» التابعة للمجموعة، وستُسهم في توسيع نطاق الخدمات عالية الجودة التي تقدمها مجموعة «التزام» لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال كريس روبرتس الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة التزام لإدارة الأصول»: يُمثل هذا الاستحواذ، خطوةً استراتيجية، ستعود علينا بالفائدة على المدى البعيد. وسيسهم وجود «فيكسيز» ضمن محفظة أعمالنا، في تعزيز القيمة المضافة، وتسريع وتيرة نمونا في قطاع إدارة المرافق، وفتح المجال أمام المزيد من الفرص، ضمن إحدى أهم أولوياتنا، المتمثلة في قطاع إدارة المرافق العقارية. ويشكل هذا الاستحواذ، خطوة إضافية في أنشطتنا الرامية للتوسع.

وقال غاغن سيث مدير عام شركة «فيكسيز»: فخورون بأن نكون جزءاً من مجموعة التزام لإدارة الأصول. والعمل مع المجموعة، من شأنه تطوير قدرتنا، وسيسهم في تعزيز خدمات إدارة المرافق التي نقدمها، وذلك من خلال زيادة مواردنا وإمكانات فِرق عملنا. وننظر بعين التفاؤل لهذه الخطوة، آملين أن تُسهم في تطوُّر وتوسع هذا القطاع في المنطقة.

وتأسست «فيكسيز» عام 2013، وتتضمن خدماتها قطاعات التجارة ومبيعات التجزئة والعقارات السكنية. وتقدم «فيكسيز هوم» خدماتها للعقارات السكنية الخاصة، بما في ذلك خدمات التكييف والسباكة والنُظُم الكهربائية، والأعمال البنائية والطلاء، وتحليل التخطيط الحراري، وخدمات صيانة أحواض السباحة. أما «فيكسيز أدفانتج»، فتقدم خدماتها لمُجتمع الأعمال والشركات، وتركز على تعزيز المرافق لتحسين الأداء وزيادة فعالية التكلفة، وتوفير خدمات تخطيط الطاقة، وتدقيق الطاقة، وإدارة الطاقة ونُظُمها، والتمديدات والتعديلات، وإدارة عقود الباطن، وعمليات التفتيش التي يُجريها الغير.

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