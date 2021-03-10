حديد الإمارات تنظم «أسبوع الابتكار الافتراضي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت حديد الإمارات مؤخراً فعاليات «أسبوع الابتكار الافتراضي» للموظفين والعملاء والموردين وذلك لترسيخ الابتكار في جميع قطاعات الشركة.

شارك في الفعاليات أكثر من 16 رائداً من رواد الابتكار. وشملت ندوات إلكترونية قدّمها عدد من الخبراء الدوليين، وتناولت العديد من الموضوعات مثل: دورة حياة الابتكار، ومحاكاة عملية تصنيع الحديد والصلب، وتطبيقات الهيدروجين في الصناعة، والطباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن، والابتكار الهادف، والتحول الرقمي، ونماذج الأعمال في المستقبل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العديد من الموضوعات.

وقال المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لحديد الإمارات: الابتكار هو العامل الأساسي في البقاء والاستمرار في عالم الأعمال. لذلك، نحن دائماً حريصون على استقطاب الأفكار والحلول الجديدة. وتعد منصة ThinkSmart التي أطلقتها الشركة لتحفيز الموظفين على تقديم الأفكار المبتكرة والمساهمة في الارتقاء بالأداء وكفاءة العمليات من أنجح البرامج بالشركة، فقد استقبلنا من خلالها ما يزيد على 1200 فكرة جديدة منذ إنشائها، حققت الأفكار المنفذة منها وفورات بمقدار 88 مليون درهم، منها 40 مليوناً خلال عام 2020 فقط. كما نجحنا خلال 2020 في الحصول على شهادة أيزو 56002 في إدارة الابتكار، لنكون بذلك أول مصنّع للحديد في العالم وأول شركة صناعية في دولة الإمارات حصولاً على هذا الاعتراف العالمي«.

وأضاف: أسّسنا في يوليو 2020 لجنة البحث العلمي لشركة حديد الإمارات بهدف ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار في جميع قطاعاتنا، وأبرمنا من خلال اللجنة مذكرة تفاهم مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز جهود البحث العلمي والتطوير من خلال المشاريع البحثية المشتركة».

وكانت حديد الإمارات أنشأت في عام 2018 نظام ThinkSmart وهو عبارة عن بوابة إلكترونية مخصصة لتمكين الموظفين من مشاركة الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة، بحيث تركز الحلول الجديدة على الارتقاء بالجودة والتحسين المستمر.

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