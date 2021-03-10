«عزيزي للتطوير العقاري» تسلم مشروع «شايستا» في الفرجان

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري» افتتاح مشروعها «شايستا»، المجمع السكني والتجاري في قلب الفرجان بدبي. افتتح المشروع مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، وفرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة، وفؤاد عزيزي، نائب الرئيس التنفيذي. ويتألف «شايستا» من 12 طابقاً سكنياً تضم 284 وحدة متنوعة و7100 قدم مربع من المساحات المخصصة للمحلات التجارية.

ويأتي افتتاح هذا المشروع بالتناغم مع خطط عزيزي الرامية لتسليم 46 مشروعاً توفر مجتمعة أكثر من 10,000 وحدة وما يزيد على 11,204,623 قدماً مربعاً من المساحة المبنية هذا العام فقط. وقامت الشركة بالفعل بتسليم 479 وحدة متعددة الاستخدامات في مشروعها «أورا» بجبل علي في وقت سابق من هذا العام، وتترقب افتتاح مشروع «مينا» خلال الشهر الجاري.

وتشمل قائمة المشروعات الأخرى التي تعتزم تسليمها خلال العام الجاري العديد من المباني في المرحلة الأولى من «ريفيرا»، مشروعها الرئيسي على الواجهة البحرية المستوحى من النمط المتوسطي في مدينة محمد بن راشد، و«كريك فيوز 1» في مدينة دبي الطبية، وعدداً من مشاريعها الشهيرة في الفرجان.

وقال مرويس عزيزي: وضعنا جدول تسليم طموحاً للغاية لكنه يتسم بالواقعية لهذا العام، حيث سيتم الانتهاء من أكثر من 10,000 وحدة.

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