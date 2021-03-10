إحباط شبكة إجرامية لبيع خراطيش مزيفة لأحبار الطابعات في عجمان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة HP Inc. اليوم، عن نجاح المسؤولين في HP بالتعاون مع هيئات إنفاذ القانون في دولة الإمارات بتعطيل شبكة إجرامية غير قانونية لتجميع خراطيش أحبار طابعات HP المزيفة بكميات كبيرة.

ونفذت الجهات المعنية في شهر يناير 2021 حملة كبيرة استهدفت مجمعاً واسعاً للمستودعات في إمارة عجمان، نجحت خلالها في مصادرة أكثر من 72 ألف قطعة مزيفة وإيقاف بيعها في سوق دولة الإمارات.

ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من حملات المداهمة الناجحة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020، نجحت خلالها HP بإيقاف العديد من عمليات التزييف في مصر، ومصادرة 8500 قطعة مزيفة، في إطار عمليات سريعة متتابعة.

وقال فيشنو تيمني، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشرق أفريقيا في HP Inc.: "تفخر شركة HP بتعاونها الدائم مع الجهات القانونية في دولة الإمارات لحماية عملائنا الكرام من شراء المنتجات المزيفة بدون علم.

ويعكس نجاحنا في مصادرة المنتجات المزيفة في سوق الإمارات فعالية برنامج HP لمكافحة التزييف والاحتيال، ويؤكد على التزامنا بحصول عملائنا على أفضل تجربة استخدام تحظى بالجودة والموثوقية مع مستلزمات الطباعة الأصلية من إنتاج HP".

يعتبر تزييف المنتجات جريمة قانونية قد تسبب للمستخدمين العديد من مشكلات الأداء والموثوقية. وفي حال تعطل الطابعات نتيجة لاستخدام الحبر أو مسحوق الحب المزيف، قد يتعذر على المستخدم الحصول على ضمان المنتج من الشركة المُصنعة.

وفي المقابل، تم تصميم منتجات HP الأصلية لتلبية معايير الجودة والموثوقية الصارمة لدى الشركة، بناءً على تاريخها العريق في البحث والتطوير والاختبار. وعلى عكس المنتجات المزيفة، تتميز خراطيش أحبار طابعات HP وHP LaserJet بأدائها الفائق ونتائجها الدقيقة.

وخلال السنوات الخمس الماضية، دعمت HP جهود السلطات المحلية في مصادرة ما يقرب من 12 مليون قطعة 4 مزيفة في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وأجرت الشركة أكثر من 4500 عملية تدقيق لحماية شركاء التوزيع CPPA وتسليم العملاء CDI والمتعلقة بمخزونات الشركاء أو بعمليات الشراء المشبوهة.

وتعمل الشركة من خلال برنامج HP لمكافحة التزييف والاحتيال على توعية عملائها وشركائها بفاعلية، ليكونوا حذرين من شراء مستلزمات الطباعة المزيفة.

كما تتعاون الشركة بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والعالمية لاكتشاف وتفكيك العمليات غير القانونية لإنتاج ملحقات طباعة مزيفة عن منتجات HP الأصلية.

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