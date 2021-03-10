عمومية "دي إكس بي" تقر عرض استحواذ "مراس"

المصدر: دبي - البيان

أقرت الجمعية العمومية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس، عرض شركة «مراس للترفيه والتسلية» للاستحواذ على 100% من أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان أرسلته لسوق دبي المالي اليوم، إن العمومية وافقت على زيادة رأس المال المصدر للشركة بمقدار 53391.5 مليون درهم ليصبح 62820.2 مليون درهم من خلال إصدار 53391.5 مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل سهم في رأسمال الشركة إلى "مِراس"، وذلك عند تحويل الدين المصرفي.

وأضافت أن العمومية أقرت تحويل الدين المصرفي ذي الأولوية المستحق في ذمة الشركة المكتسب من عند بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي من قبل شركة "مراس للوجهة الترفيهية" اعتبارا من 28 فبراير 2021 برصيد مستحق كما في 28 فبراير 2021 (بما في ذلك أصل الدين والفائدة المتراكمة) بالدرهم 4271.3 مليون درهم (والذي يشمل 4158 مليون درهم من أصل الدين و113.3 مليون درهم من الفوائد المستحقة) إلى 53391.5 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل سهم في رأس مال الشركة بسعر تحويل قدره 0.08 درهم لكل سهم (تحويل الدين المصرفي).

ووافقت العمومية على خطة استمرارية الشركة كمنشأة مستمرة عند تنفيذ العرض، وتعديل النظام الأساسي للشركة بحيث يتم رفع رأس مال الشركة وإضافة مادة جديدة توجب أحقية أي شخص يستحوذ على نسبة 90% بالإضافة إلى سهم واحد في رأس المال المصدر، أن يلزم مساهمي الأقلية في الشركة بيع أو مبادلة جميع الأسهم المملوكة لهم لصالحه.

كما وافقت الجمعية العمومية كذلك على إدراج أسهم التحويل لدى سوق دبي المالي، وتحديث سجل مساهمي الشركة للتسجيل باسم "مِراس" ملكية أسهم المساهمين الذين قبلوا العرض النقدي المشروط من مِراس للاستحواذ على نسبة 100% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في مستند عرض مِراس.

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