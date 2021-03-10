«موديز»: احتفاظ البنوك الأربعة الكبرى في الإمارات بملاءتها المالية

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» أن تبقى البنوك الأربعة الكبار في الإمارات، وهي بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، محتفظةً بملاءتها المالية في 2021، بعد نجاحها في الاحتفاظ بمستوى ملاءة مالية مرتفعة في 2020، وهو 16.4%، وذلك على الرغم من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأصدرت «موديز»، أمس، تقريراً للتعليق على ربحية البنوك الأربعة في 2020، وتأثرها بتداعيات الجائحة.

ووصفت الوكالة التراجع في أرباح الأربعة في نهاية العام الماضي بسبب تداعيات «كوفيد-19» بأنه خاضع للسيطرة ويمكن التعامل معه.

وأفاد التقرير بأن القيمة الإجمالية للأرباح الصافية التي حقتها البنوك الأربعة في 2020 بلغت 6.7 مليارات دولار، بانخفاض نسبته 35%، بالمقارنة مع 10.2 مليارات دولار في 2019، بسبب ارتفاع قيمة المخصصات التي كونتها هذه البنوك لمواجهة الديون المعدومة المُحتملَة بسبب تداعيات الجائحة، وأيضاً لانخفاض أسعار الفائدة، فضلاً عن غياب الربح الهائل الذي حقه الإمارات دبي الوطني لمرة واحدة في نهاية عام 2019، بعد إتمام صفقة الاستحواذ على «دنيز بنك» التركي.

كما توقع تقرير «موديز» أن تواصل البنوك الأربعة في 2021 استفادتها من حصصها السوقية المرتفعة التي تمثل 76% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة، وكذلك من شبكة فروعها المتسعة ومن الدعم الحكومي.

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