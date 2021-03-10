«سي في سي كابيتال بارتنرز» تخطط لتأسيس مكتب في دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

تعتزم شركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» للاستثمار في الأصول الخاصة تأسيس مكتب لها في دبي، وذلك في إطار تطلعاتها إلى التواجد في الإمارة التي تعد بمثابة المركز التجاري الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في دولة لكسمبورغ تخطط لافتتاح المكتب المنتظر في المنطقة المالية بدبي، خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوكالة أن «سي في سي كابيتال بارتنرز» تعتزم التوسع أيضاً في فريق المستشارين التابعين لها في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، فإن أوزجور أوندير، المدير الإداري للشركة والذي يتولى مهمة تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة لها، سيقضي مزيداً من الوقت في دبي، وذلك كجزء من خطة التوسع.

وأضافت «بلومبيرغ» أن أوندير سيعين فريقاً صغيراً في دبي من المتخصصين في إتمام الصفقات.

ومن الجدير بالذكر أن «سي في سي كابيتال بارتنرز» تُعد أكبر شركة للاستثمارات الخاصة في أوروبا، وهي الآن تسعى وراء أهداف استثمارية جديدة في الشرق الأوسط، وذلك بعد مرور عام ونصف من اجراء أول صفقة لها في المنطقة، وهي صفقة شراء حصة تبلغ نسبتها 30% في شركة «جيمس للتعليم» التي يقع مقرها الرئيسي في دبي.

كما استحوذت «سي في سي كابيتال بارتنرز» العام الماضي على «دي- مارين» التي تُشغل مراسي لليخوت والقوارب في الإمارات، اليونان وكرواتيا.

وستكون «سي في سي كابيتال بارتنرز» هي أول شركة عالمية كبرى للاستثمار في الأصول الخاصة تعزز تواجدها في المنطقة، منذ انهيار «مجموعة أبراج» في عام 2018. وتحول الشركات الاستثمارية انتباهها صوب الشرق الأوسط خلال الفترة الراهنة، وذلك للاستفادة من وفرة الائتمان مُنخفض الكلفة والفرص المتاحة لإجراء صفقات أكبر بعد الأزمة الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19».

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