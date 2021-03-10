«استراتيجي آند»: مشاريع دبي العملاقة تدفع بعجلة التنمية

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت شركة «استراتيجي آند» الشرق الأوسط، أن المشاريع التطويرية العملاقة في دبي تدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسهم في تحقيق الطموحات الوطنية الكبرى والأهداف المنشودة.

وقالت «استراتيجي آند»، وهي جزء من شبكة «بي دبليو سي»، في تقرير بعنوان «المشاريع التطويرية العملاقة في الشرق الأوسط: تحديد المفاهيم الناجحة التي تجتاز اختبار الزمن»:

على سبيل المثال، تم تحويل قطعة أرض في الإمارات إلى وجهة سياحية عالمية وواحدة من أكثر المناطق السكنية جاذبية في المدينة، وهي ما أصبحت تعرف اليوم بوسط مدينة دبي.

والذي يعد مثالاً ناجحاً على المشاريع القابلة للتكيّف. وتابع التقرير: على الرغم من انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في عام 2009، فقد حقق نجاحاً ساحقاً للشركة المطورة، والمستثمرين، والمقيمين فيه، ولملايين الزوار الذين ما زالوا يتوافدون عليه من كل حدب وصوب.

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