رسالة تقدير لفريق «الطيران المدني» لمساهمته بـ «استثمر في دبي»

المصدر: دبي - البيان

تلقى محمد عبدالله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني وأعضاء فريق الهيئة المساهم في تطوير منصة «استثمر في دبي» كتاب شكر وتقدير من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي «رعاه الله»، نظير المشاركة المتميزة والمساهمة الفاعلة.

ضمن فريق حكومة دبي في إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بنجاح، إذ تعد هذه المنصة النافذة الموحدة لمزاولة الأعمال بهدف جعل دبي المدينة الأفضل والأسهل للاستثمار وريادة الأعمال، تلبيةً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي «حفظه الله».

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