مشاركة عالمية واسعة في معرض دبي الدولي للأخشاب

المصدر: دبي - البيان

حقق معرض دبي الدولي للأخشاب نجاحاً لافتاً خلال يومه الأول، حيث شهد مشاركة عالمية واسعة إلى جانب المشاركين المحليين في قاعة الشيخ سعيد 3 بمركز دبي التجاري العالمي.

وافتتح داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، الحدث أمس، بحضور نخبة من كبار الشخصيات وصناع القرار الرئيسيين من جميع أنحاء العالم الذين حضروا المعرض المخصص للأعمال الخشبية ومعدات وملحقات تصنيع الأخشاب.

وقال الهاجري: يعد معرض دبي الدولي للأخشاب حدثاً بارزاً يساهم في دفع عجلة نمو قطاع الصناعة، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على الأخشاب والمنتجات والمعدات الخشبية في المنطقة، وخصوصاً في دبي، لا سيما أن البنية التحتية الضخمة الحالية للدولة متقدمة، وقطاع التشييد والبناء بدأ يتحرك بشكل كبير خلال الفترة الماضية في ضوء الإنشاءات الضخمة استعداداً لعقد معرض إكسبو 2020 هذا العام.

وأشاد بدور المعرض كحافز للنمو ومنصة قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتسهيل المعاملات التجارية والمساهمة في تطويرها وتوسيعها، واختتم حديثه قائلاً: "أود أن أهنئ اللجنة المنظمة لمعرض دبي الدولي للأخشاب على التزامهم بتقديم عرض عالمي المستوى في ظل تحديات الأزمة الحالية. ووسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية مشددة حرصاً على سلامة الزوار والعارضين، يقدم الحدث منصة رائدة للزوار عبر استعراض أحدث التقنيات والابتكارات .

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