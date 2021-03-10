سوق دبي يتماسك أمام ضغوط بيعية و«أبوظبي» يتراجع %1.79

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أغلقت أسواق الأسهم المحلية على تراجع بختام جلسة أمس. وشهد سوق دبي تماسكاً أمام ضغوط بيعية استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والتي بدورها ضغطت على سوق أبوظبي، فيما بقيت السيولة أعلى حاجز المليار درهم.

وانخفض سوق دبي هامشياً بنسبة 0.07% إلى 2538 نقطة مع تراجع أسهم العقار والسلع والنقل. ودعم تماسكه صعود أسهم مثل «الإمارات دبي الوطني» و«دبي للاستثمار» و«العربية للطيران»، فيما نزل سوق أبوظبي 1.79% عند 5583 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والعقار والتأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.07 مليار درهم منها 880.7 مليوناً في أبوظبي و194.6 مليوناً في دبي. وجرى تداول 265.35 مليون سهم موزعة بواقع 137.7 مليوناً في أبوظبي و127.65 مليوناً في دبي، عبر 5913 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.65% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.56% و«إعمار للتطوير» 0.72% و«ديار» 0.37% و«داماك» 2.56%، وانخفض قطاع النقل 0.18% مع تراجع «أرامكس» 1.54% و«الخليج للملاحة» 0.56% فيما صعد «العربية للطيران» 1.57%.

وزاد قطاع البنوك 0.13% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.35% وهو ما قلص من خسائر السوق، رغم هبوط «دبي الإسلامي» 1.05%، وزاد قطاع الاستثمار 0.95%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بنحو 51.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 49.23 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 13.4 مليون درهم، وحقق «سلامة للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 2.24%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.97%. ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 43.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 3.46% مع تراجع «أبوظبي الأول» 4.83% فيما صعد «أبوظبي التجاري» 0.82% و«أبوظبي الإسلامي» 0.63%، ونزل قطاع العقار 0.2%.

وهبط قطاع الطاقة 0.61% بضغط انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.94% و«طاقة» 0.72% فيما زاد «دانة غاز» 0.28%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.1% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. ونما قطاع الاستثمار 0.04%.

وتزعم «الدار العقارية» النشاط مستقطباً 241.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 227 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 162.4 مليون درهم. وحقق «اركان» أكبر ارتفاع بنسبة 2.35%، فيما كان «الفجيرة لصناعات البناء» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.92%، وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار55.67 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأجانب نحو البيع.

المؤسسات

مالت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 34.38 مليون درهم، منها 26.2 مليوناً في دبي و8.14 ملايين بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 34.38 مليون درهم، موزعة بواقع 26.2 مليوناً في دبي و8.14 ملايين في أبوظبي.

إفصاحات

★ حددت شركة شعاع كابيتال غداً الخميس (الساعة الرابعة والنصف) موعداً لعقد المؤتمر الهاتفي للشركة لمناقشة نتائج الأعمال المالية عن العام 2020.

★ يعقد «مصرف أبوظبي الإسلامي» اجتماع الجمعية العمومية في 4 أبريل القادم للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بإجمالي 747.34 مليون درهم بنسبة 20.58% من القيمة الإسمية للسهم أو ما يعادل 20.58 فلساً للسهم الواحد عن 2020.

★ تعقد شركة «أغذية» اجتماع الجمعية العمومية في 8 أبريل للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5% عن 2020، فيما وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع الأرباح نصف السنوية على المساهمين على أن يتم تعديل النظام الأساسي والحصول على موافقة الجهات التنظيمية المعنية.

★ أعلنت شركة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» تسجيلها خسائر متراكمة بقيمة 78.797 مليون درهم مع نهاية ديسمبر 2020، بما يعادل 39.4% من رأس المال، مؤكدة اتخاذها عدة إجراءات تصحيحية للحد من الخسائر.

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