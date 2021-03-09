تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة تطلق برامج تدريبية لتحفيز ريادة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

تطلق أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، سلسلة من البرامج للنصف الأول 2021.

وذلك في أعقاب مبادراتها الجديدة التي تم إطلاقها العام الماضي، والتي تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المستقبل من التغلب على التحديات غير المسبوقة واجتياز العقبات بنجاح.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كثفت الأكاديمية جهودها من خلال سلسلة من برامج التدريب والاستشارات عبر الإنترنت لدعم رواد الأعمال الطموحين وتمكين استمرارية الأعمال بين الشركات الناشئة.

بشكل عام، تم تدريب 11264 شخصاً من قِبل أكاديمية دبي لريادة الأعمال في عام 2020، بزيادة قدرها 70٪ مقارنة بعام 2019، وقد نالت هذه البرامج التدريبية رضا المتدربين بنسبة 92٪. كما ارتفع عدد البرامج إلى 135 في العام الماضي مقارنة بـ 124 في 2019.

وخلال الأشهر الستة المقبلة، تبدأ الأكاديمية تقديم سلسلة من البرامج التي ستعمل على رفد جهود التعليم والتدريب بمزيد من التنمية المبتكرة، وتعزيز دور الشركات الناشئة في مسيرتها نحو تحقيق النمو المستدام. ومن أبرز البرامج «الدبلوم المهني المعتمد لريادة الأعمال»، الممتد لثلاثة أشهر، والذي يتم إطلاقه بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في دبي.

كما أطلقت أكاديمية دبي لريادة الأعمال بالتعاون مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، برنامج «الماجستير» في إدارة الملكية الفكرية والابتكار، بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في دبي في عام 2020، لتمكين رواد الأعمال الطموحين من تحويل أفكارهم إلى أعمال مستدامة وجذب المزيد من الاستثمار في مثل هذه المشاريع.

وتواصل أكاديمية دبي لريادة الأعمال تطوير برامج متنوعة ومبتكرة لتعزيز المهارات الريادية وتنميتها لدى الشباب باعتبارها خياراً لمستقبل مهني بديل، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء وفي مقدمتهم الجامعات ووزارة التربية والتعليم، وزارة الموارد البشرية والتوطين والمؤسسة الاتحادية للشباب.

وقال سعيد المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تمضي أكاديمية دبي لريادة الأعمال قدماً في تطبيق رؤيتها الملهمة وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، لتوفير بيئة حاضنة للمواهب الريادية، وتسريع نمو الشركات الناشئة.

كما تلتزم الأكاديمية بتوفير مجموعة من المعارف والمهارات المتخصصة، التي تلبي احتياجات المجتمع وتمكنه من تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز أعمال نابض بالحياة».

وأكدت ابتهال الناجي، مديرة أكاديمية دبي لريادة الأعمال، أن هدف الأكاديمية يتمثل في تزويد رواد الأعمال الطموحين بالمهارات المطلوبة لإطلاق مشاريعهم وتنميتها بطريقة تشكل مستقبل الأعمال محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقالت: «لقد كان عاماً حافلاً لنا، شهد تعاوناً مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين والشركات الناشئة ورجال الأعمال، على الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). لقد شكلت الاستشارات والبرامج التدريبية عبر الإنترنت التي قدمناها في عام 2021 خطوة مهمة في التحوّل الرقمي لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي. تسعى أكاديمية دبي لريادة الأعمال إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوحيد الممارسات الذكية لصالحها».

وتشمل البرامج التدريبية المقررة في النصف الأول من العام: تحسين الأعمال في فترات عدم الاستقرار، إعادة التنظيم: اضبط استراتيجيتك الآن من أجل حالة مستقبلية متجددة (الشراكة مع جامعة أميتي)، «إعادة تصميم المخطط المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة (بالشراكة مع PWC)»، «الابتكار في مواجهة الاضطراب:

كيف تقود من المستقبل الحديث»، «نحو إدارة مثالية لسلسلة التوريد»، «أسرار استمرارية ونجاح خدمة المتعاملين في الأسواق»، و«التفكير الاستراتيجي والحلول الرقمية،» و«القيادة المرنة وأدوات تطوير الاستشراف الاستراتيجي».

ستقدم الأكاديمية أيضاً دورة تدريبية بعنوان «الأساليب المتكاملة للتمويل»، وستواصل برنامج «الشهادة المهنية في إدارة المناقصات» خلال النصف الأول من عام 2021. يوجه برنامج إدارة المناقصات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو التعرّف على أهم الخطوات في إدارة المناقصات وإعداد العروض الفنية والمالية بكفاءة، وتسويق قدراتهم، بالإضافة إلى تحديد إجراءات الشراء وعقود الجهات الحكومية.

برامج 2020

وتضمنت البرامج التي نفذتها أكاديمية دبي لريادة الأعمال في 2020 تدريب رواد الأعمال في المناطق الشمالية بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة (التدريب عن بُعد)، ومبادرة «ظل» لمدة 4 أسابيع، مبادرة «ريادة الأعمال في ظل الأزمات»، و«عساكم عالقوة» وهي مبادرة (خلال الجائحة) والمخيم الصيفي «رواد الأعمال وتحدي التغيير» عبر الإنترنت.

كما تضمنت «أطلق عنانك لريادة الأعمال» بالتعاون مع جامعة زايد والأكاديمية الصيفية (عن بُعد) بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ومخيم مضياف (عبر الإنترنت) بالتعاون مع أكاديمية دبي للسياحة.

والمخيم الشتوي براعم (عبر الإنترنت) بالتعاون مع إكبا ومجموعة جراسيا لتعزيز المهارات في الإنتاج الزراعي والاستثمار، وتدريب (عن بُعد) لنزلاء المؤسسات العقابية في ريادة الأعمال والتحوّل الرقمي بالتعاون مع شرطة دبي، ومبادرة إعداد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكذلك الخلوة الطلابية.

تركيز

تركز أكاديمية دبي لريادة الأعمال على البرامج المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات رواد الأعمال في الدولة، بما في ذلك المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى إنشاء منصات مبتكرة تجمع بين قادة الأعمال ورواد الأعمال الطموحين لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وقد تمكنت الأكاديمية من المساهمة بشكل كبير في إنشاء جيل جديد من رواد الأعمال وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي للنمو والمشاركة بنشاط في تطوير اقتصاد مستقر ومستدام في الإمارة.

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