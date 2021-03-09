«يو بي إس» يفوز بجائزة أفضل بنك خاص عالمي في الإمارات باستبانة يوروموني

المصدر: دبي- البيان

كشفت مجلة يوروموني عن نتائج استبانتها للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات والتي شارك فيها أكثر من 2000 خبير من مختلف مجالات قطاع الخدمات المالية، إذ حاز يو بي إس جائزة أفضل بنك خاص على مستوى العالم في الإمارات.

وتصنّف الاستبانة مزودي الخدمات المصرفية الخاصة وفقاً لجودة الخدمات التي يقدمونها للعملاء، ويُعد إحدى أرقى الجوائز في قطاع الخدمات المصرفية، ونحن فخورون بإشادة نظرائنا بدورنا القيادي على المستوى العالمي في هذا القطاع.

وبالإضافة لفوزه باللقب الرئيس أفضل بنك لإدارة الثروات في العالم، حاز البنك المرتبة الأولى في فئات أربع في الإمارات:

أفضل خدمات مصرفية خاصة إجمالاً، الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات/ الاستثمار المؤثر، الاستشارات في مجال الأعمال الخيرية، والاستشارات في مجال الأبحاث وتخصيص الأصول.

وقال علي جانودي، رئيس قسم إدارة الثروات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في يو بي إس: فخورون للغاية بتميز خدماتنا وفوزها بهذه الجوائز المرموقة من مجلة يوروموني ونظرائنا في القطاع. ونسعى باستمرار للتكيّف وتقديم خدمات رائدة تتماشى مع المتغيرات التي يفرضها الواقع الحالي. وتُعد هذه الجوائز دليلاً واضحاً على أولوياتنا ومنهجنا في خدمة عملائنا وتقديم الدعم والمشورة لهم بشكل أفضل في هذه المجالات.

وقال نيلز زيلكينز، كبير رؤساء السوق لشؤون الخليج العربي والهنود المغتربين في قسم إدارة الثروات التابع ليو بي إس: الفوز بالمرتبة الأولى في أربعة تصنيفات مهمة في الإمارات يعكس التزامنا المستمر تجاه السوق المحلية. ويسعدنا أن نكون في صدارة القطاع في تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات/ الاستثمار المؤثر؛ والاستشارات في مجال الأعمال الخيرية؛ والاستشارات في مجال الأبحاث وتخصيص الأصول، والتي تُعد من بين الركائز الأساسية في قطاع الخدمات المالية في الإمارات.

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