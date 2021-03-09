إطلاق شركة «ري.لايف» لإحداث تحول في الخدمات اللوجستية التقليدية

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت اليوم شركة «ري.لايف» الناشئة كمنظومة رقمية متكاملة ومتطورة بهدف إحداث تحول في الخدمات اللوجستية التقليدية بالاعتماد على التقنيات الرقمية .

وذلك عبر توفير منصات ذكية لتبسيط المعاملات التجارية بين الشركات ومعاملات الشركات الموجهة للمستهلكين.

وتوفر «ري.لايف» منصات سهلة وذكية لعدد من القطاعات منها الخدمات اللوجستية وتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير وذلك تماشياً مع توجهات الاقتصاد الرقمي الذي يستند إلى تعزيز سرعة الأداء والكفاءة لدى اتخاذ القرار.

وتزامناً مع الإطلاق الرسمي، كشفت الشركة الناشئة عن أولى منصاتها الرقمية وهي «ري.لايف كوليكت»، والتي توفر خدمة نقل لوجستي سلسة وانسيابية عند الطلب للشركات والمقيمين في دولة الإمارات وذلك باستخدام تطبيق الهاتف المتحرك.

وقال سالم العويس، الرئيس التنفيذي لشركة «ري.لايف»: سرّعت جائحة (كوفيد19) تبني التطبيقات الإلكترونية وانتشارها بشكل كبير، كما أنها كانت عاملاً مهماً في تغيير ثقافة الأفراد وآليات إدارة الأعمال. لذا، أصبح التغيير هو سمة هذا العصر مع انتشار التحول الرقمي وتحوله لظاهرة عالمية نحاول فيه البحث عن حلول ذكية وسلسة تخدم المؤسسات والأفراد.

وأضاف: هنا يأتي دور منصة «ري.لايف» المحوري لتعزيز وتسهيل حياة الناس وأعمالهم، حيث تأسست الشركة لتقدم للجمهور مستوى آخر من الخدمات المبتكرة. وأود التأكيد على أننا نعمل على المساهمة في تشكيل المستقبل عبر طرح مجموعة من الحلول الرقمية التي من شأنها الارتقاء بحياة الناس.

تتميز المنصة التي طرحناها بأنها بيئة رقمية رائعة لأجيال المستقبل من الأفراد والمؤسسات وتلبي حاجاتهم من المعاملات الأساسية وبطريقة ذكية وسلسة وفي متناول اليد وعبر طيف واسع من القطاعات الحيوية منها الخدمات اللوجستية وتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير وغيرها الكثير.

ومن المتوقع، أن تُحدث منصة «ري.لايف كوليكت» تحولاً في قطاع الخدمات اللوجستية غير الرسمية، من خلال تنظيم هيكلية السوق الحالي وتعزيز التنسيق بين مقدمي الخدمات والمستهلكين، وستحل محل «خدمات النقل» التقليدية من خلال منصة رقمية آمنة، لإتاحة الوصول الفوري إلى خدمات النقل بأسعار معقولة بحسب المسافة وغيرها من العوامل.

سيتاح للمستهلكين الذين يرغبون في نقل منتجات ثقيلة وضخمة مثل الأثاث أو الأجهزة إمكانية الاختيار بين طلب مشغلين مستقلين أو مقدمي خدمات يعملون على نطاق صغير أو شركات نقل من خلال منصة «ري.لايف كوليكت». وفي الشارقة، تقدم المنصة أيضاً خيار خدمات التخلص من الأغراض الضخمة والثقيلة بطريقة مستدامة.

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