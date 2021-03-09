«كانون» تشجع النساء على تحدي التحيز ضد المرأة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كانون الشرق الأوسط» بمناسبة يوم المرأة العالمي 2021 عن إطلاق برنامجها (Women who Empower)، والذي يتماشى مع شعار حملة الاحتفاء بيوم المرأة العالمي لهذا العام ChooseToChallenge#. ويشجع الموضوع النساء على تحدي التحيز ضد المرأة وعدم المساواة، وأيضاً الاحتفاء بإنجازات المرأة.

ويبدأ البرنامج، الذي يستمر عاماً، بحملة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو السيدات في قطاعات الفنون الإبداعية في الشرق الأوسط ووسط وشمال أفريقيا وتركيا ليكن جزءاً من مبادرة تمكنهن من طرح أعمالهن الإبداعية، جنباً إلى جنب مع مواجهة التحديات التي يتعرضن لها عند اتخاذ مبادراتهن، ومنحنهن الفرصة للمضي قدماً في مشاريعهن.

ويمكن للمشارِكات في هذه المبادرة مشاركة صورة أو تسجيل فيديو مدته دقيقة يعرض أعمالهن الأصلية مع وصف يشرح التحديات التي واجهناها خلال بناء علامتهن التجارية الإبداعية. ويجب على المشاركات تحميل هذه الملفات على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهن مع الإشارة إلى كانون الشرق الأوسط على تويتر، فيسبوك، أو إنستغرام وإضافة الهاشتاغاتChooseToChallenge #Womenwhoempower #CanonME#.

الاحتفاء بالإنجازات

وقالت مي يوسف، مدير الاتصال المؤسسي وخدمات التسويق في «كانون الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا»: «احتفالاً بيوم المرأة العالمي ودعماً لحملة يوم المرأة العالمي لهذا العام تحت شعار ChooseToChallenge#، نتشارك في «كانون» وجهة النظر نفسها التي تدعو إلى تشجيع النساء على الحديث عن تحدياتهن، والاحتفاء بإنجازاتهن.

وهناك عدد لا يحصى من الفنانات والمصممات المبدعات الجديرات بالتقدير والدعم لمواجهة التحديات التي تعترضهن أثناء عملهن على ابتكار أشياء فريدة تبهر العالم، ونأمل من خلال هذه المبادرة أن نتيح لهن الفرصة لمشاركة تجاربهن وقصص نجاحهن».

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