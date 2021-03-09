«الحيتان الطائرة» في «جناح فرنسا» بـ«إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «جناح فرنسا» في «إكسبو دبي» انضمام شركة «FLYING WHALES» (الحيتان الطائرة) كأحدث شريك رسمي له في المعرض الدولي.

وتهدف هذه المشاركة إلى إلقاء الضوء على الحلول المستدامة المبتكرة من أجل نقل البضائع إلى المناطق غير الساحلية والمعزولة حول العالم، حيث تتوافق الجهود التي تبذلها «FLYING WHALES» في هذا الإطار مع تحديات بناء عالم الغد الذي يسعى «جناح فرنسا» إلى تسليط الضوء عليها عبر مشاركته في هذا الحدث الدولي على مدار ستة أشهر.

وقال إريك لانكيه، المفوض العام لفرنسا في «إكسبو دبي» ورئيس الشركة الفرنسية للمعارض «كوفريكس»: «يسعدنا مشاركة FLYING WHALES كشريك رسمي لجناح فرنسا في إكسبو دبي. ومشاركة هذه الشركة الصناعية الناشئة في هذا الحدث الدولي يظهر تماماً رغبتنا في الجمع بين كل مواهب بلدنا من أجل إظهار التميز والخبرة الفرنسية«.

وتمكّنت الشركة الفرنسية بفضل ابتكاراتها من تطوير برنامجها»LCA60T«الطموح والفريد من نوعه، وهو عبارة عن منطاد مصمم خصيصاً لنقل الشحنات والأحمال الثقيلة والكبيرة بقدرة تصل إلى 60 طناً.

وقال سباستيان بوجون، رئيس»FLYING WHALES«:»إن الشركة ومعها الشركات الأربعون التي تشكل الكونسورتيوم الذي يدعم برامج الطيران، يثنون على الجهود السلطات الفرنسية لاختيارنا كجزء من حملتها للترويج للتوجهات الجديدة للهندسة الصناعية الفرنسية، ونحن فخورون بأن نعرض هذا الحل الفريد من نوعه في معرض إكسبو دبي. يسهم هذا الحل في تسهيل عمليات التحميل والتفريغ وبطاقة تصل إلى 60 طناً في في رحلة التحليق (في الانتظار أو تحت الرافعات)، وسوف يساعد في الوقت نفسه على تطوير اقتصادات المناطق غير الساحلية أو المناطق ذات البنية التحتية المحدودة، بالإضافة إلى تقليل البصمة البيئية الناتجة عن نقل البضائع عبر العالم«.

ويكرّس»جناح فرنسا«في»إكسبو دبي«جهوده من أجل وضع فرنسا في صدارة المسرح الدولي من خلال الترويج لابتكاراتها ومواهبها وشركاتها، وليكون أيضاً بمثابة عرض لا يُنسى للتميز والخبرة الفرنسية.

وتسعى فرنسا إلى تثبيت موقعها كقوة محرّكة دولية لإنجاز»أهداف التنمية المستدامة«التي وضعتها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى بناء عالم ما بعد الأزمة الصحية. وكجزء من هذا النهج المتّبع، فإن»جناح فرنسا«سوف يسلط الضوء على المبادارات والابتكارات، مع القدرة على مواجهة تحديات التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية في مجتمعنا. ومن خلال تطوير»LCA60T«، وهو منطاد متطور وآمن غير مسبوق في تطبيقاته، تعرض»FLYING WHALES«حلاً مميزا ملائماً بيئياً من أجل التمكن من الوصول إلى المناطق المعزولة أو غير الساحلية حول العالم.

وسيلعب»جناح فرنسا" من خلال حضوره القوي في أهم تجمّع دولي في العام 2021، دوراً في تحفيز النمو الاقتصادي الفرنسي. ويعد هذا التجمّع الدولي في الواقع، فرصة استثنائية للشركات من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي، وذلك من خلال خلق فرص تطوير أخرى وتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة.

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