"محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة" تطلق برامج تدريبية لتحفيز ريادة الأعمال

المصدر: البيان الإلكتروني

تطلق أكاديمية دبي لريادة الأعمال (DEA)، الذراع التعليمي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، سلسلة من البرامج للنصف الأول من عام 2021، وذلك في أعقاب مبادراتها الجديدة التي تم إطلاقها العام الماضي، والتي تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المستقبل من التغلب على التحديات غير المسبوقة واجتياز العقبات بنجاح.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كثفت الأكاديمية جهودها من خلال سلسلة من برامج التدريب والاستشارات عبر الإنترنت لدعم رواد الأعمال الطموحين وتمكين استمرارية الأعمال بين الشركات الناشئة. بشكل عام، تم تدريب 11264 شخصًا من قِبل أكاديمية دبي لريادة الأعمال في عام 2020، بزيادة قدرها 70٪ مقارنةً بعام 2019، وقد نالت هذه البرامج التدريبية رضا المتدربين بنسبة 92٪. كما ارتفع عدد البرامج إلى 135 في العام الماضي مقارنةً بـ 124 في 2019.

وخلال الأشهر الستة المقبلة، تبدأ الأكاديمية في تقديم سلسلة من البرامج التي ستعمل على رفد جهود التعليم والتدريب بمزيد من التنمية المبتكرة، وتعزيز دور الشركات الناشئة في مسيرتها نحو تحقيق النمو المستدام. ومن أبرز البرامج "الدبلوم المهني المعتمد لريادة الأعمال، الممتد لثلاثة أشهر، والذي يتم إطلاقه بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في دبي (AUD).

كما أطلقت أكاديمية دبي لريادة الأعمال بالتعاون مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، برنامج "الماجستير" في إدارة الملكية الفكرية والابتكار، بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في دبي في عام 2020، لتمكين رواد الأعمال الطموحين من تحويل أفكارهم إلى أعمال مستدامة وجذب المزيد من الاستثمار في مثل هذه المشاريع.

تواصل أكاديمية دبي لريادة الأعمال تطوير برامج متنوعة ومبتكرة لتعزيز المهارات الريادية وتنميتها لدى الشباب باعتبارها خياراً لمستقبل مهني بديل وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء وفي مقدمتهم الجامعات ووزارة التربية والتعليم، وزارة الموارد البشرية والتوطين والمؤسسة الاتحادية للشباب.

وقد صرّح سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تمضي أكاديمية دبي لريادة الأعمال قدماً في تطبيق رؤيتها الملهمة وفقًا لتوجيهات القيادة الحكيمة، لتوفير بيئة حاضنة للمواهب الريادية، وتسريع نمو الشركات الناشئة. كما تلتزم الأكاديمية بتوفير مجموعة من المعارف والمهارات المتخصصة، التي تلبي احتياجات المجتمع وتمكنه من تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز أعمال نابض بالحياة".

بدورها أكدت ابتهال الناجي، مديرة أكاديمية دبي لريادة الأعمال، أن هدف الأكاديمية يتمثل في تزويد رواد الأعمال الطموحين بالمهارات المطلوبة لإطلاق مشاريعهم وتنميتها بطريقة تشكل مستقبل الأعمال محليًا وإقليميًا ودولياً. وقالت: "لقد كان عامًا حافلاً لنا، شهد تعاوناً مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين والشركات الناشئة ورجال الأعمال، على الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). لقد شكلت الاستشارات والبرامج التدريبية عبر الإنترنت التي قدمناها في عام 2021 خطوة مهمة في التحوّل الرقمي لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي. تسعى أكاديمية دبي لريادة الأعمال إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوحيد الممارسات الذكية لصالحها."

ويتضمن جدول البرامج الأكاديمية لعام 2021 برامج متنوعة مع التركيز على رعاية رواد الأعمال في المستقبل، وتجهيز الشركات الناشئة لتحديد الفرص في الوضع الراهن والتحديات المتوقعة. تشمل البرامج التدريبية المقررة في النصف الأول من العام: "تحسين الأعمال في فترات عدم الاستقرار، إعادة التنظيم: اضبط استراتيجيتك الآن من أجل حالة مستقبلية متجددة (الشراكة مع جامعة أميتي)، "إعادة تصميم المخطط المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة (بالشراكة مع PWC)"، "الابتكار في مواجهة الاضطراب: كيف تقود من المستقبل الحديث، "نحو إدارة مثالية لسلسلة التوريد"، أسرار استمرارية ونجاح خدمة المتعاملين في الأسواق"، و"التفكير الاستراتيجي والحلول الرقمية،" و ‘القيادة المرنة وأدوات تطوير الاستشراف الاستراتيجي".

ستقدم الأكاديمية أيضًا دورة تدريبية بعنوان "الأساليب المتكاملة للتمويل " وستواصل برنامج "الشهادة المهنية في إدارة المناقصات" خلال النصف الأول من عام 2021. يوجه برنامج إدارة المناقصات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو التعرّف على أهم الخطوات في إدارة المناقصات وإعداد العروض الفنية والمالية بكفاءة، وتسويق قدراتهم بالإضافة إلى تحديد إجراءات الشراء وعقود الجهات الحكومية.

كما تركز أكاديمية دبي لريادة الأعمال على البرامج المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الأعمال في الدولة، بما في ذلك المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى إنشاء منصات مبتكرة تجمع بين قادة الأعمال ورواد الأعمال الطموحين لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وقد تمكنت الأكاديمية من المساهمة بشكل كبير في إنشاء جيل جديد من رواد الأعمال وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي للنمو والمشاركة بنشاط في تطوير اقتصاد مستقر ومستدام في الإمارة.

تضمنت البرامج التي نفذتها أكاديمية دبي لريادة الأعمال في عام 2020 ما يلي:

تدريب رواد الأعمال في الإمارات الشمالية بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة (التدريب عن بُعد)، لتمكين رواد الأعمال من بدء مشاريعهم وإدارتها

مبادرة "ظل" لمدة 4 أسابيع، أتاحت تطوير وتمكين رواد الأعمال للاستفادة من الخبرة المؤسسية في الأعمال بالإضافة إلى تعلم تجربة إدارة الأعمال الواقعية من رجل أعمال ناجح.

مبادرة "ريادة الأعمال في ظل الأزمات" التي تضمنت برامج تدريبية وجلسات استشارية لتلبية احتياجات رواد الأعمال، وتجهيزهم لمواجهة الأزمة وضمان استمرارية مشاريعهم.

"عساكم عالقوة وهي مبادرة (خلال جائحة فيروس كورونا المستجد) شهدت مشاركة متحدثين بارزين وشركات دولية خبرات وآراء ملهمة مع رواد الأعمال حول التغلب على الأزمة

المخيم الصيفي "رواد الأعمال وتحدي التغيير" عبر الإنترنت، الذي قدم المتدربين إلى أساسيات ريادة الأعمال والابتكار من خلال ورش عمل فعلية في أحدث المجالات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي

"أطلق عنانك لريادة الأعمال" بالتعاون مع جامعة زايد لتعريف الشباب بأساسيات ريادة الأعمال وعملية توليد الأفكار

الأكاديمية الصيفية (عن بُعد) بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب لتعريف الشباب بأساسيات ريادة الأعمال والمفاهيم الحديثة في الابتكار والذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي

مخيم مضياف (عبر الإنترنت) بالتعاون مع أكاديمية دبي للسياحة للتعريف بأساسيات ريادة الأعمال وآلية توليد الأفكار لتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم الخاصة

المخيم الشتوي براعم (عبر الإنترنت) بالتعاون مع إكبا ومجموعة جراسيا لتعزيز المهارات في الإنتاج الزراعي والاستثمار من أجل خلق جيل يقدّر البيئة ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي في الإمارات العربية المتحدة

تدريب (عن بُعد) لنزلاء المؤسسات العقابية في ريادة الأعمال والتحوّل الرقمي بالتعاون مع شرطة دبي

مبادرة إعداد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم هي مبادرة (عبر الإنترنت) لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين المشاركين

الخلوة الطلابية كجزء من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لصقْل مهارات المشاركين من خلال مجموعة من الدورات في الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون أيضاً مع وزارة التربية والتعليم

للحصول على مزيد من المعلومات حول أكاديمية دبي لريادة الأعمال وبرامجها، تواصل معنا عبر dea@smae.ae

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