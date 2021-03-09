الإمارات الثانية عالمياً في استقطاب استثمارات الصناديق السيادية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

صنفت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في حجم الاستثمارات التي استقطبتها من جانب صناديق الثروة السيادية العالمية في 2020، وذلك وفقاً للتقرير الصادر حديثاً من «مركز الحوكمة من أجل التغيير» التابع لجامعة «آي. إي» الإسبانية.

وأفاد التقرير بأن الإمارات استأثرت وحدها بنسبة 24.5% من إجمالي استثمارات صناديق الثروة السيادية، أي ما يقترب من الربع. ولم تتفوق عليها سوى الولايات المتحدة الأمريكية، التي استقطبت 25.1%.

وفيما يخص عدد الصفقات التي أجرتها الصناديق، صنف التقرير الإمارات في المركز الخامس عالمياً، بعدد 7 صفقات تمثل 4.24% من إجمالي الصفقات. وعلى صعيد حجم النشاط الاستثماري للصناديق، جاءت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» في المركز الثالث عالمياً بـ17 صفقة تمثل 10.3%. وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» في المركز التاسع بـ3 صفقات ونسبة 1.8%.

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