«الإمارات الإسلامي» يتعاون مع «آيديميا» لإصدار بطاقات مصرفية معدنية ذكية

المصدر: دبي - البيان

اختار «الإمارات الإسلامي» شركة «آيديميا»، المتخصصة في مجال الهوية المعزّزة، لإصدار بطاقة ائتمان معدنية تذكارية مبتكرة، احتفالاً باليوم الوطني التاسع والأربعين للإمارات.

وتوفر بطاقة «Smart Metal Art» إمكانيات لاتلامسية للبطاقة من الجهتين. كما أنها تتيح مجموعة كبيرة ومتنوعة من كفاءات الطباعة التي يمكن دمجها مع الميزات المعدنية المكشوفة والتقنيات اللمسية الموسّعة لإحداث تأثيرات بصرية ثورية. وتأتي بطاقة ائتمان «إماراتي» الحصرية والمجانية لمدى الحياة من «الإمارات الإسلامي» مزينة بشعار الهوية الإماراتية الرقمية «الخطوط السبعة»، وستوفر مجموعة من امتيازات السفر وأسلوب الحياة المميز.

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: تأتي بطاقة ائتمان إماراتي المعدنية الجديدة تأكيداً على التزام «الإمارات الإسلامي» بتوفير تجربة مصرفية مميزة لمتعاملينا من المواطنين، ولهذا تمثل البطاقات المعدنية الذكية عالية الجودة من «آيديميا» خياراً مثالياً يلائم أنماط حياتهم واحتياجاتهم.

استطلاع

أظهر استطلاع أُجري في العام الماضي، أن 73% من جيل الألفية في العالم يفضّلون البطاقة المعدنية على البطاقة البلاستيكية. وتفخر «آيديميا» بتقديم عروضها الفنية المعدنية الذكية، وذلك من أجل دعم المؤسسات المالية في توفير تجربة متميزة بالجودة العالية التي تتطلع إليها هذه الفئة العمرية. وقد سارعت البنوك إلى تلقّف هذا الاتجاه والاستجابة معه.

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