عمومية «دي إكس بي» تناقش اليوم عرض «مراس»

المصدر: دبي – البيان

تنعقد اليوم الجمعية العمومية لشركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» حيث التركيز على العرض المقدم من شركة مراس. وقالت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» إن استحواذ «مراس» على الأسهم سيتم سواء في حالة قبول المساهمين، وبالتالي الحصول على المقابل النقدي بشكل أسرع، أو الرفض، وبالتالي الاستحواذ عليه إلزامياً في وقت لاحق، إذا تمت موافقة العمومية واستيفاء الشروط.

جاء ذلك في بيان أرسلته الشركة لسوق دبي المالي أمس تضمن الرد على استفسارات بعض مساهميها حول الاستحواذ. وأوضحت الشركة أنه لا يجب على المساهم قبول أو رفض العرض، بل المهم أن يعلم نتائج وعواقب قبول أو رفض العرض.

وتضمن البيان بعض التفاصيل المتعلقة بالعمومية اليوم، والإجراء حال لم يتم قبول قرارات العمومية من قبل مساهمي «دي إكس بي»، وإمكان مطالبة «مراس» بتحويل مقابل الأسهم إلى الحساب المصرفي دون استكمال نموذج القبول وغيرها من البنود الأخرى المتعلقة بالأسهم.

وحال قبول العرض قبل انتهاء صلاحيته (اليوم 9 مارس عند الساعة 6 مساءً)، واستيفاء شروط الصفقة كما هو مفصل في مستند عرض «مراس» (بما في ذلك موافقة المساهمين في الجمعية العمومية اليوم)، ستقوم «مراس» بتسوية المقابل النقدي المستحق في 30 مارس أو حول هذا التاريخ.

وأضافت: «إذا لم يقبل المساهم العرض وتم استيفاء شروط الصفقة، بما فيها موافقة مساهمي الشركة في العمومية، تعتزم «مراس» ممارسة حقوقها في الاستحواذ الإلزامي على الأسهم في الربع الثاني 2021».

وقال الشركة: «عند تحديد قيمة الـ8 فلوس، قامت «مراس»، ومستشارون خارجيون، بدراسة منهجيات تقييم معيارية نتج عنها تقييم سلبي لأسهم «دي إكس بي»». كما أعدت «شعاع كابيتال» رأيا لمجلس الإدارة بأن سعر «دي إكس بي» عادل والعرض عادل للمساهمين.

وعينت«دي إكس بي» «كي بي إم جي» كأخصائي تقييم واستشاري مستقل لإجراء تقييم من 31 ديسمبر 2020 لـ «دي إكس بي»، لمساعدة مجلس الإدارة على تقييم القيمة العادلة بنسبة 100% من الأسهم، وبناءً على رأي الخبراء، فإن سعر العرض 8 فلوس للسهم أكثر مما تستحقه الحصة وقت العرض.

وتمتلك «مراس للترفيه والتسلية» 52.29% من أسهم «دي إكس بي»، فيما تملك «قطر القابضة» 10.98%، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية 5.07%.

189 %

بموجب العرض، يحق لملاك أسهم «دي إكس بي»، الحصول على 0.08 درهم نقداً عن كل سهم يملكونه، وهو ما يمثل علاوة قدرها 189% على صافي أصول الشركة لكل سهم، وتبلغ قيمة السهم 0.0277 درهم كما في 31 ديسمبر 2020.

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