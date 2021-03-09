الأعمال الداخلية لـ«الريم مول» بالمرحلة النهائية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة «جي كي ماكلين» العالمية للأعمال والديكورات الداخلية، العمل على استكمال المرحلة النهائية للأعمال الداخلية لمناطق التجزئة المشروع الريم مول بأبوظبي، بقيمة 120 مليون درهم.

وسيكون الريم مول أول وجهة حيوية للتسوق والترفيه والأعمال معتمدة بالكامل على التكنولوجيا في العالم. ويتكون المشروع من 3 طوابق و450 علامة تجارية محلية وعالمية، ومنافذ للمأكولات والمشروبات، وردهة طعام، وواحد من أكبر محلات الهايبر ماركت في المنطقة. كما يضم وجهات ترفيهية للعائلات وهي الحديقة الثلجية التي تعد بمثابة أكبر حديقة داخلية مغطاة على مستوى العالم. وستضم هذه الوجهة التي تبلغ مساحتها 10,000 متر مربع، مجموعة واسعة من الأنشطة موزعة على عدة مناطق متميزة للترحيب بالعائلة بأكملها. وتصل إجمالي المساحة المبنية للمول إلى 600,000 متر مربع.

وقال سعيد دراغمة، الرئيس التنفيذي لـ «جي سى ماكلين» العالمية الذي انضم مؤخراً للشركة: فخورون بشكل كبير بالمشاركة في العمل على هذا المشروع البارز، ومن جانب آخر التعاون الذي تحقق مع مجموعة متميزة من الخبراء والمختصين المؤهلين لاستكمال المشروع بما يحقق نتائج مرضية لكافة الأطراف.

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