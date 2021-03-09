112 مليون دولار أرباح «نتورك إنترناشيونال القابضة» 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «نتورك إنترناشيونال القابضة» ارتفاع إجمالي الإيرادات 15,1 % على أساس سنوي بنهاية 2020، رغم تأثر الأداء إلى حدٍ كبير بجائحة «كوفيد 19».

ووصلت الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 112,6 مليون دولار.

وتم تعزيز القدرات من خلال إطلاق منصة مدفوعات رقمية بالشراكة مع «ماستر كارد»، والتي ستسرع في تبني حلول الدفع الرقمية عبر جميع أسواق الشركة.

وجرى إحراز تقدم في الاستحواذ المقترح على مجموعة DPO فيما تسعى الشركة للحصول على الموافقات التنظيمية النهائية التي من المقرر الحصول عليها في الربع الثاني من العام الحالي. وسجلت DPO أداءً قوياً في 2020.

وقال ناندان مير، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «نتورك إنترناشيونال»: حققت الشركة عدداً من المكاسب الجديدة على صعيد الأعمال، وشهدت إقبالاً قوياً على حلول الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تعزيز قدراتها من خلال إطلاق منصة المدفوعات الرقمية بالشراكة مع ماستركارد. وفيما شهد حجم التداول والإيرادات بطبيعة الحال تراجعاً خلال العام؛ بدأنا نلحظ عدة مؤشرات إيجابية مع نهاية عام 2020

زخم الأعمال

حافظت الشركة على زخم الأعمال الجديدة، حيث وقعت 4 عقود جديدة لمعالجة المدفوعات لصالح بنوك في أفريقيا؛ وشهدت نمواً كبيراً في حجم المدفوعات الإلكترونية مع تسجيل أكثر من 1600 تاجر من الإمارات في منصة الدفع «إن-جينيوس».

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