معرض دبي الدولي للأخشاب ينطلق اليوم بنسخة هجينة

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات النسخة السادسة عشرة الهجينة من معرض دبي الدولي للأخشاب، التي تجمع بين فعاليات حية للمعرض في قاعة الشيخ سعيد 3 بمركز دبي التجاري العالمي، وأخرى رقمية عبر المنصة الافتراضية Events10x.com.

وتستمر الفعاليات لمدة 3 أيام وسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية مشددة حرصاً على سلامة الزوار والعارضين.

ويشارك في الحدث عارضون فعليون من أكثر من 20 دولة، وسيحصل العارضون أيضاً على إمكانية الوصول إلى أكثر من 7 آلاف زائر وإبرام صفقات بتكلفة منخفضة وذات عائد استثماري كبير مع المشترين العالميين والمهتمين بصناعة الأخشاب.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب: تم إطلاق هذه النسخة الاستثنائية من معرض دبي الدولي للأخشاب لتصبح معلماً آخر في صناعة الأخشاب من خلال توفير تجربة فريدة من نوعها بالنسبة للمهتمين بمجال الأخشاب.

من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي لصناعة الخشب وفقاً لما ورد في تقرير السوق العالمية لصناعة الأخشاب لعام 2021 إلى أبعاد جديدة بمعدل نمو يقدر بنحو 140.47 مليار دولار في عام 2021. ومن المتوقع أن يكون معدل نمو السوق 9٪ ويصل إلى 179.7 مليار دولار في عام 2025. ويتوقع أن ينمو السوق في 2021 بسبب زيادة الاستهلاك والاستثمارات في المساحات التجارية. ويقدر التقرير زيادة 214.18 مليار دولار في 2020 لتصل إلى 309.99 مليارات دولار في السنوات القليلة القادمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز