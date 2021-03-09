«دوبيزل»: سوق السيارات المستعملة استعاد نشاطه نهاية 2020

المصدر: (دبي - البيان)

شهد قطاع تجارة السيارات في الإمارات تغيرات ملحوظة في نمط سلوك المشترين خلال عام 2020 جرّاء جائحة كورونا.

ورغم التحديات التي صاحبت الجائحة، إلا أن قطاع تجارة السيارات المستعملة سجل علامات إيجابية مع نهاية 2020، والتي تمثلت بعودة النشاط بشكل تدريجي للسوق، وارتفاع ثقة العملاء وخاصة بعد تخفيف الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك طبقاً لتقرير «دوبيزل».

وشهد موقع دوبيزل ارتفاعاً غير مسبوق في الزيارات، مسجلاً رقماً قياسياً وصل إلى 6.21 ملايين زيارة خلال أغسطس 2020، الأمر الذي يؤكد على عودة الاهتمام بسوق السيارات بمجرد تمكن المشترين والبائعين من التكيف مع الظروف الجديدة. واختار 110,000 بائع جديد عرض سياراتهم على موقع دوبيزل خلال عام 2020، مما يشير إلى توازن مثالي بين العرض والطلب في السوق. وسجل موقع دوبيزل إضافة أكثر من 225,000 إعلان لبيع السيارات خلال عام 2020.

علاوة على ذلك، ساهمت حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها حكومة الإمارات في إنعاش قطاع تجارة السيارات في الدولة، كما هو الحال في معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى. كما انعكست المبادرات وحزم الدعم المصممة خصيصاً لقطاع السيارات، بشكل إيجابي على أداء السوق خلال العام الماضي.

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