«إينوك» تحقق 86.9 مليون درهم وفورات تراكمية عبر برنامجها للابتكار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة إينوك بلوغ الوفورات التراكمية الناتجة عن تطبيق اقتراحات موظفيها عبر برنامج المجموعة للابتكار 86.9 مليون درهم.

وسجّل برنامج الابتكار في المجموعة 3,824 اقتراحاً منذ انطلاقته في 2012، طُبّق منها 332 فكرة أسهمت بشكل كبير في تحقيق وفورات على الصعيد المالي للمجموعة.

وخلال العام الماضي وحده، تقدّم موظفو اينوك بـ 661 اقتراحاً، طبّقت المجموعة منها 88 فكرة، بزيادة بلغت 52% عن 2019. وأسهم تطبيق اقتراحات الموظفين بوفورات أعلى بنسبة 10% عن الوفورات المسجّلة في 2019.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: تفخر الإمارات دائماً بقدرتها على تنمية الابتكار والإبداع وتعزيز تبادل المعرفة، العوامل التي أسهمت بشكل كبير في دفع عجلة التنمية في البلاد، ووضعت الإمارات في المرتبة 35 لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، مع المضي قدماً في تحقيق التفوق في التعليم العالي وتقنيات المعلومات والاتصالات والبنية التحتية العامة والمنتجات والخدمات المبتكرة.

وأضاف: استلهم موظفونا حماسهم في الابتكار من النهج الذي تتبعه الدولة، حيث أسهمت أفكارهم في النجاح الذي تحققه اينوك على صعيد تعزيز التميز في العمليات على الرغم من التحديات التي واجهناها العام الماضي.

هذه هي ثقافة وأخلاقيات العمل التي يجسدها موظفونا، فإصرارهم على الاستمرار يدفعنا إلى الأمام دائماً، ومع انبثاق فجر حقبةٍ جديدةٍ نمضي فيها مدعومين بتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة، نأمل في الاستفادة من الابتكار وتطبيق التقنيات الجديدة لتحقيق قيمة أكبر لمجموعة اينوك والمجتمعات العاملة بها.

أفكار مطبقة

أسهم عدد من الأفكار المطبّقة هذا العام في تحقيق وفورات بمجال استهلاك الطاقة، في حين أسهمت أفكار أخرى في تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة وتعزيز الكفاءة التشغيلية على امتداد قطاعات المجموعة. ويضم برنامج الابتكار في مجموعة اينوك خبراء ومختصين من مختلف الأقسام والقطاعات وذلك لضمان تحقيق الشفافية والعدل في التقييم الموضوعي للأفكار المُقترحة.

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