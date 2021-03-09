«راك إيه إم آي هوتيل» تتلقى تمويلاً من بنك رأس الخيمة الوطني

المصدر: رأس الخيمة- البيان

نجحت شركة «راك إيه إم آي هوتيل» المتخصصة في تطوير وإدارة الفنادق، وتتخذ من إمارة رأس الخيمة مقراً لها، بالحصول على تمويل من بنك رأس الخيمة الوطني، لمشروع تطوير «منتجع موفنبيك جزيرة المرجان» الجديد.

وتبلغ تكلفة تطوير المنتجع الإجمالية 543 مليون درهم. وقد بدأت بالفعل أعمال إنشاء وتشييد المشروع، وتسير على قدم وساق وفق الجدول الزمني المعتمد. وتم إطلاق هذا المشروع، استناداً على الأسس المتينة التي يوفرها قطاع السياحة والترفيه في رأس الخيمة، وبدعم من نمو القطاع السياحي المحلي والعالمي.

ووقّع الاتفاقية المهندس عبد الله العبدولي رئيس مجلس إدارة شركة «راك إيه إم آي هوتيل»، وبيتر إنغلاند الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني.

وقال عبد الله العبدولي: يؤكد حصولنا على هذا التمويل على الإمكانات التي تتمتع بها رأس الخيمة، ومكانتها كوجهة سياحية رائدة، وكذا، قدرة شركتنا على تطوير مشاريع عالمية المستوى لدعم البنية التحتية في قطاع الضيافة. ومن المثير للاهتمام، تفوق إمارة رأس الخيمة على الوجهات الأخرى في المنطقة في أداء قطاعها السياحي رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19.

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