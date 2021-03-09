764 مليون درهم تصرفات العقارات بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 764 مليون درهم إذ شهدت الدائرة تسجيل 202 مبايعة بقيمة 524.92 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 199.01 مليون درهم و183 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 325.91 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 111 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من ناحية عدد المبايعات.

وجاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم. وسجلت الرهون 147.31 مليون درهم منها 7 رهون أراضٍ بقيمة 13.58 مليون درهم و56 رهن فلل وشقق بقيمة 133.74 مليون درهم.

وكان أهمها في منطقة القوز الثالثة بقيمة 41 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 18 مليون درهم. وشهدت الهبات تسجيل 12 هبة بقيمة 92.73 مليون درهم أهمها في منطقة نخلة جميرا بقيمة 72 مليون درهم وأخرى في منطقة محيصنة الأولى بقيمة 14 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز