إطلاق مشروع «نسيم البحر» المستدام في الفجيرة

المصدر: الفجيرة- البيان

أطلقت شركة رواسي العقارية فلل نسيم البحر التي تعد أول مشروع سكني مستدام في الفجيرة حيث حصل على تصنيف «لؤلؤتان» من «استدامة».

ويتكون من 80 فيلا مصممة على غرار «تاون هاوس» على مساحة 18000 متر مربع.

ويقع المشروع في حي الفصيل على مقربة من المنشآت والمرافق الخدمية الحيوية، كالمدارس والمتاجر والمستشفيات، ومن ضمنها مستشفى الشيخ خليفة المركزي ومستشفى الشرق وسنشري مول.

وقال محمد العثمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفجيرة القابضة: ملتزمون بتوفير تجربة عيش عصرية ومستدامة في إمارة الفجيرة. ويتم استخدام المواد الصديقة للبيئة. كما أن أدوات التحكم التلقائي الذكية بدرجات الحرارة تضمن عدم التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة عند حدوث تغيرات في المناخ.

وسيكون بمقدور سكان فلل نسيم البحر التوفير في تكاليف استهلاك المياه والكهرباء لغاية 50٪، وذلك بسبب استخدام مصابيح الإضاءة من نوع (LED) وألواح الطاقة الشمسية وتقنية الألواح ثلاثية الأبعاد المقاومة للحرارة المستخدمة في إنشاء الهيكل الكلي للفيلات. ويضم المشروع نقاط شحن للسيارات الكهربائية.

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