«طيران الإمارات» تطرح عروضاً خاصة للسفر إلى 5 وجهات سياحية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات عن توفير عروض سعرية خاصة لعملائها للسفر خلال عطلة الربيع لتعويض ما فاتهم منذ انتشار الجائحة والاستمتاع بعطلات مستحقة أو إعادة التواصل مع الأهل والأصدقاء.

ومن أبرز الوجهات التي تشملها هذه العروض المالديف وسيشل وعمّان وموسكو وإسطنبول.ويمكن للعملاء البدء في تخطيط عطلاتهم الربيعية والحجز بأسعار خاصة، اعتباراً من 8 وحتى 18 مارس، للسفر حتى 15 يونيو2021، وفقاً للشروط والأحكام المطبقة.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من 1995 درهماً للسفر إلى عمّان أو إسطنبول، ومن 2355 درهماً إلى موسكو، ومن 3495 درهماً إلى سيشل أو المالديف. أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال، فتبدأ من 6995 درهماً إلى عمّان، ومن 8555 درهماً إلى المالديف، ومن 9995 درهماً إلى سيشل أو إسطنبول أو موسكو.

ويمكن للمسافرين أيضاً التخطيط لقضاء إجازة مثالية مع الإمارات للعطلات، سواءً على الشاطئ أو في المدن، بدءاً من 1699 درهماً للشخص الواحد.

وتواصل طيران الإمارات العمل على الحد من ضغوط السفر، وقد قادت الصناعة في حماية صحة عملائها وضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذهم قرارات السفر.

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