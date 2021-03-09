«فلاي دبي» تجري رحلة بـ«بوينغ 737 ماكس» استعداداً لعودتها

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشفت فلاي دبي،عن قيام إحدى طائراتها من طراز «بوينغ 737 ماكس» برحلة استعداد للخدمة. وقال متحدث باسم الشركة لـ «البيان الاقتصادي»: «كجزء من الاستعدادات للعودة إلى الخدمة.

قامت إحدى طائراتنا من طراز بوينغ 737 ماكس برحلة استعداد للخدمة أمس».وأضاف إن الطائرة قامت بعمل رحلة على ارتفاع 41 ألف قدم بما يتوافق مع جميع المعايير والمواصفات التشغيلية، في أعقاب العمل المكثف الذي قام به فريق الهندسة والصيانة لدى الناقلة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تعد ضمن عناصر عودة الطائرة إلى خطط الخدمة المعتمدة من قبل هيئة الطيران المدني في الإمارات، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن موعد عودة الطائرة إلى خدمة المسافرين والوجهات التي ستعمل عليها في الوقت المناسب.

وأعلنت فلاي دبي الشهر الماضي، عن البدء في إعداد الطائرة لخدمة المسافرين، بعد إعلان هيئة الطيران المدني تحديد معايير العودة إلى الخدمة.

يأتي هذا بعد عملية مراجعة شاملة لمدة 20 شهرًا شملت الشركة المصنعة والمنظمين والمهندسين والعلماء والطيارين وكان هدفهم الرئيس هو إعادة الطائرة بأمان إلى الخدمة.

وتمتلك فلاي دبي 14 طائرة من هذا الطراز، منها 11 «بوينغ 737 ماكس 8» و 3 طائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس 9».

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