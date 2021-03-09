559 فرعاً للبنوك الوطنية نهاية فبراير

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أظهرت بيانات للمصرف المركزي، أن البنوك الوطنية قلّصت عدد فروعها بالدولة إلى 559 فرعاً بنهاية فبراير الماضي، موزعة على 21 بنكاً، مقابل 562 فرعاً في نهاية ديسمبر 2020.

وذلك في ظل زيادة التوجه نحو الخدمات الرقمية بسبب جائحة «كورونا». واستحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الفروع بواقع 71 فرعاً، ثم «دبي الإسلامي» و«أبوظبي الإسلامي» بواقع 68 فرعاً لكل منهما على حدة، و«أبوظبي الأول» 66، و«أبوظبي التجاري» 59، و«الإمارات الإسلامي» 50، و«الشارقة الإسلامي» 32، و«رأس الخيمة الوطني» 27، و«المشرق» 21 فرعاً، و«دبي التجاري» 15. و13 فرعاً لكل من «الفجيرة الوطني» و«أم القيوين الوطني»، و12 لـ «الهلال»، و9 لـ «العربي للاستثمار والتجارة»، و8 لكل من «عجمان» و«التجاري الدولي»، و7 «العربي المتحد»، و5 فروع لكل من «الشارقة» و«الاستثمار»، ويوجد فرع واحد لكل من «مصرف دبي» و«نور بنك».

وانخفض عدد مكاتب الصرف التابعة للبنوك الوطنية إلى 22 مكتباً مقابل 23 في ديسمبر الماضي، بينما زاد عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية إلى 37 وحدة بدلاً من 34.

وكان عدد فروع البنوك الوطنية يقدر بنحو 869 فرعاً في ديسمبر 2014.

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