10 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت السياحية في دبي

المصدر: دبي - البيان

في إطار الإجراءات الاحترازية الواسعة التي تطبقها إمارة دبي لمواجهة جائحة «كوفيد 19»، والحد من انتشارها، ضماناً لسلامة سكانها وزوارها، أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة».

أنها قامت بتكثيف الجولات التفتيشية منذ بداية العام، للتأكد من امتثال المعنيين بقطاع السياحة، لتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والمعايير الدولية المعلنة كافة، إذ قامت الدائرة منذ بداية العام وحتى الآن، بإجراء نحو 10 آلاف جولة تفتيشية، للمنشآت الفندقية والمرافق الترفيهية، وإصدار 274 مخالفة، وإغلاق 47 مرفقاً، فيما بلغت نسبة الالتزام 89 %. بالإضافة إلى قيامها بجولات تفتيشية مشتركة مع شرطة دبي، وبالتعاون مع بلدية دبي، واقتصادية دبي، وخصوصاً للأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة.

وشددت الدائرة على مواصلة التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، لضمان التزام المنشآت بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المُعلن عنها من قِبَل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وفرض العقوبات بحق المخالفين، إذ تتنوع العقوبات من المخالفات والغرامات، إلى الإنذار النهائي، وإيقاف التصاريح وإغلاق المنشأة. يأتي هذا، في الوقت الذي تضاعف فيه دبي الجهود الرامية لتأكيد كونها إحدى الوجهات الأكثر أماناً في العالم، من خلال تطبيق أكثر المعايير الدولية صرامة، والبروتوكولات الوقائية.

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