حضور قوي لأبوظبي بمعرض السياحة في برلين

تترأس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وفد إمارة أبوظبي المشارك في النسخة الافتراضية من معرض السياحة العالمي في برلين «آي تي بي»، الذي يعد أكبر معرض تجاري للسفر والسياحة في العالم، وذلك بدءاً من اليوم ولغاية 12 مارس الجاري.

ويتضمن وفد إمارة أبوظبي الذي يترأسه علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة، 32 جهة من أبرز الشركاء المحليين العاملين في القطاع وأصحاب المصلحة، سعياً إلى الترويج للإمارة والعروض المتنوعة والتجارب الاستثنائية التي تختزلها، حيث سيكون المشاركون المسجلون على موعد مع عرض تعريفي يقدمه اليوم حسين الهاشمي مدير منطقة أمريكا وأوروبا في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وضمن جلسة إعلامية افتراضية في إطار الحضور القوي للعاصمة الإماراتية بعنوان «العصر القادم للسياحة الدولية»، سيستعرض الوفد الجهود المتواصلة التي تبذلها الإمارة لمواجهة مختلف التحديات الناجمة عن جائحة (كوفيد19)، وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، مع تسليط الضوء على أهمية التعاون المتبادل ودوره المحوري في نمو وتطور القطاع السياحي، والإنجازات الجماعية الممهدة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للقطاع على المدى البعيد. (أبوظبي - البيان)

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