بروج للاستثمارات البترولية تحصد جائزة عالمية

المصدر: الفجيرة- البيان

حصدت شركة بروج للاستثمارات البترولية، على جائزة المنتدى العالمي للموانئ، مؤخراً، لأفضل شركة تخزين نفط ووقود بالشرق الأوسط لعام 2021. ويأتي حصول الشركة على هذه الجائزة، للمرة الثالثة على التوالي، تقديراً لجهودها ومساهمتها في مجال تخزين النفط والوقود في ميناء الفجيرة.

وجاء اختيار شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، بناء على الترشيحات التي وصلت إلى المنتدى من المنظمات العالمية، وما شهدته الفترة السابقة من نشاط وأداء قوي للشركة في العام الماضي.

وتسير شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، بخطى واسعة في مشروعها لتوسيع قدرتها في الفجيرة، أحد أكبر مراكز النفط في العالم، وستشمل منشأة المرحلة الثالثة، خزانات النفط الخام، إضافة إلى زيادة السعة لزيت الوقود والمنتجات النظيفة.

وانطلق منتدى الموانئ العالمية في عام 2008 في سنغافورة، ليشكل المرجعية لمناقشة وبحث التعاون بين الموانئ في مختلف أنحاء العالم، ويلتزم المنتدى بتحسين واقع الموانئ، وتعزيز مصالح الموانئ، ويقدم نظرة عامة على الاتجاهات الناشئة في صناعة الموانئ على المستوى العالمي.

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