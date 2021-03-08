«استبانة» تكشف واقع رائدات الأعمال في الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

نشرت مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، و«هيئة الأمم المتحدة للمرأة» نتائج استبانة مشتركة لتحديد العوائق الهيكلية التي تحد من فاعلية شركات رائدات الأعمال في الإمارات، بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا، والتحديات المالية، والعوائق التي تقف أمام التسويق، فضلاً عن التدريب والدعم اللازمين.

جاء ذلك في منتدى افتراضي حمل شعار «نواصل النجاح» عقد في 8 مارس، احتفاءً باليوم العالمي للمرأة 2021، وبرائدات الأعمال في دولة الإمارات، وشهد مشاركة كلٍّ من ريم بن كرم، مدير مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، والدكتورة موزة الشحي، المدير التنفيذي لمكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة من رائدات الأعمال في الإمارات.

وتعد الاستبانة التي شملت 1000 رائدة أعمال وشركة مملوكة للسيدات في الإمارات، إحدى ثمار التعاون القائم بين الجهتين والذي بدأ في 2018 لتنفيذ برنامج المبادرات الرئيسة «تحفيز تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال» التابع لـ«هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، والذي يهدف لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال ريادة الأعمال، وإشراك القطاعين العام والخاص في ممارسات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي، في جنوب أفريقيا ودولة الإمارات والمنطقة.

وأظهرت نتائج الاستبانة أن 43.1% من الشركات التي تملكها سيدات قمن بتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية كما أتاحت 37.9% منها للموظفين إمكان العمل عن بُعد.

وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: أتاح لنا المسح دراسة واقع النشاط الاقتصادي للمرأة في دولة الإمارات، إذ سنعمل استناداً إلى النتائج وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على بذل المزيد من الجهود لضمان النمو الشامل والمستدام لرائدات الأعمال في الدولة من خلال تنفيذ برنامج المبادرات الرئيسة لتحفيز تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال التابع للأمم المتحدة بعد تعديله ليلائم متطلباتهن ويلبي احتياجاتهن.

وقالت الدكتورة موزة الشحي، المدير التنفيذي لمكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي: تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة 2021، يسرنا إطلاق (برنامج المبادرات الرئيسة لتحفيز تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال في الإمارات)، بالشراكة مع مؤسسة (نماء) للارتقاء بالمرأة، إذ تأتي هذه الخطوة دليلاً على التزام دولة الإمارات تمكين المرأة اقتصادياً وترسيخ دورها القيادي في المجتمع، وهو أحد الأهداف الرئيسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسيقدم لنا المسح معلومات دقيقة وشاملة تمكننا من العمل مع مختلف أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين بتمكين المرأة ودعم مشاركتها في قطاع الأعمال، وحشد الجهود للتغلب على التحديات القائمة.

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