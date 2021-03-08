«مبادرة بيرل» تناقش دور المرأة في عالم الشركات

المصدر: الشارقة - البيان

تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، وبالتعاون مع مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، تستضيف «مبادرة بيرل»، وهي منظمة رائدة غير ربحية مكرسة لتلبية الحاجة المتزايدة لممارسات الحوكمة الرشيدة للشركات.

ولتعزيز ثقافة المساءلة والشفافية عبر القطاع الخاص في منطقة الخليج، ندوة فيديوية لمناقشة دور المرأة في عالم الشركات، ودراسة كيف يمكن للمنظمات أن تعد قيادات نسائية للمستقبل عن طريق دعم تقدم المرأة من خلال سياسات التنوع والشمول.

ومن المنتظر أن يضم الحدث الافتراضي، والذي سيتم انعقاده بعد غد، نخبة من سيدات الأعمال الرائدات من منطقة الخليج، وذلك من أجل تناول كيف تم تسريع تدرجهن في العمل في المنظمات التي اعتمدت بيئة عمل أكثر شمولاً.

كما ستتضمن جلسة النقاش كلمة رئيسية تلقيها ريم بن كرم، مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، يليها حوار بين رنا زمعي، المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي بمجموعة نسما القابضة، ومريم زمان، الشريكة ورئيسة حوكمة الشركات في «كي بي. إم. جي الخليج الأدنى».

ومن المنتظر أن تشمل الندوة الفيديوية، والتي تديرها المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل، رانية سعداوي، حواراً يتناول دور الحوكمة الرشيدة للشركات في تطوير إطار لتقدم المرأة في مكان العمل، مع التركيز على التحديات والفرص في تنفيذ استراتيجية للتنوع والشمول في المنظمات.

ومن المنتظر أن تتمحور المناقشة حول الأدوار القيادية رفيعة المستوى، وأهمية القيم التنظيمية القوية في دعم السياسات والإجراءات، واستخدام ثقافة الشركة الإيجابية في توفير بيئة تهدف إلى تعزيز الارتقاء بالمرأة في مكان العمل.

وقالت المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل، رانية سعداوي، قبل جلسة النقاش: نتطلع إلى الترحيب بهذه النخبة من النساء الخليجيات الرائدات لمناقشة دور المرأة في مكان العمل. ونحن نأمل من خلال تسهيل هذا النقاش المهم، أن تصبح المنظمات أكثر انفتاحًا فيما يتعلق بتغيير الثقافة ودعم جداول الأعمال التي تتبنى فكرة التنوع والشمول، وذلك من خلال تطوير المواهب بين الموظفين من جميع المستويات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز