مسؤولة بمصرف عجمان: الإماراتية حققت نجاحات مميزة في قطاع المصارف

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قالت مريم الشرفاء، رئيسة قسم التسويق والاتصال المؤسسي في مصرف عجمان: تعد المرأة نواة النجاح وتشكل العمود الفقري للنهضة الحضارية في المجتمع من خلال الدور الجوهري الذي تؤديه في مختلف مجالات الحياة، لافتة إلى جهود المرأة الإماراتية وما أنجزته من نجاحات عدة في قطاع المصارف والتمويل.

وذكرت أن العصر الحالي شهد تركيزاً عالمياً على تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في دفع عجلة التغيير الإيجابي، وتأتي الإمارات في مقدمة الدول الداعمة للمرأة بإعطائها فرصاً كبيرة في كافة الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما يمكنها من تحقيق أهدافها ويحقق رؤية القائمين على هذه الدولة بجعلها واحدة من أفضل 25 دولة على مستوى العالم من حيث المساواة بين الجنسين.

وأضافت: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نعبر عن فخرنا بالإنجازات التي حققتها دولتنا الحبيبة على صعيد مناصرة المرأة ودعم سياسة التغيير وتطوير ثقافة مؤسسية قائمة على التنوع والشمول من خلال اتباع استراتيجيات ومبادرات استثنائية أدت بدورها إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين نسبة التنوع في القوى العاملة وتحقيق المساواة المجتمعية العادلة.

وأكدت أن المرأة تمتلك إمكانات عظيمة، وعندما يتم توظيف تلك الإمكانات في المواقع المناسبة فإن ذلك يسهم في التأثير الإيجابي في تعزيز النمو الاقتصادي.

ونرى أن العديد من الشركات والمؤسسات في القطاعات الحيوية ذات الإنتاجية العالية كقطاع المصارف والتمويل تركز على زيادة مشاركة المرأة وإعطائها دوراً ريادياً ضمن صفوفها. ويمثل مصرف عجمان نموذجاً لتلك المؤسسات التي تتبنى استراتيجية التنوع كجوهر أساسي في مسيرة العمل انطلاقاً من إيماننا بأن تطبيق التنوع والمساواة بين الجنسين يحفز الإبداعات ويقود الابتكارات.

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