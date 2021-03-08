دبي للسلع المتعددة: النساء تفوقن في المجالات كافة

المصدر: دبي - البيان

قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، إننا نحتفل بكل فخر بالقيمة الاستثنائية التي تضيفها النساء في كافة مناحي الحياة فهن لم يتركن مجالاً إلا وتفوقن فيه. وسواء كنّ صاحبات مشروعات ملهمة أو سيدات أعمال أو مهندسات أو رائدات فضاء أو أمهات ترعى أبناءها وتحافظ على أسرتها، المرأة تضطلع بدور محوري وتقدم مساهمات إيجابية وتصنع إنجازات استثنائية تثري حياة المجتمعات وقطاع الأعمال كما تدعم نهضة الدول عبر مختلف الأصعدة.

وأضافت: لطالما كانت قيادتنا الحكيمة بتوجيهاتها الرشيدة تؤمن بمبدأ المساواة بين الجنسين، حيث تعتمد أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا الصدد بل وتواظب على توسيع نطاق مشاركة الكوادر النسائية في كافة المجالات بينما يواصلن المضي قدماً على درب التحدي، وستحرص الإمارات على ترسيخ قيمها ومبادئها للمساواة بين الجنسين خلال الخمسين عاماً القادمة.

وتابعت: يتمتع مركز دبي للسلع المتعددة بمكانة رائدة في مجال تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين الكوادر النسائية عبر كافة الأصعدة، ويُعد التزامنا بمبادئ تمكين المرأة التي وضعتها الأمم المتحدة شاهداً قوياً. وتساهم الإنجازات التي حققتها كوادرنا النسائية المتنوعة في استمرار قصّة نجاحنا، ونحن ملتزمون بدعمهن أثناء رحلتهن لأنهن مصدر إلهام لنا في كل يوم.

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