«ويز إير أبوظبي» تؤكد التزامها بتعزيز فرص عمل المرأة بقطاع الطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت «ويز إير أبوظبي»، بمناسبة يوم المرأة العالمي، التزامها بتعزيز التنوع بين الجنسين في وظائف قطاع الطيران، وإتاحة الفرصة أمام مزيدٍ من السيدات لشغل منصب كابتن طائرة، ووظائف قيادية عليا.

وتلتزم «ويز إير»، بزيادة عدد النساء المؤهلات لقيادة الطائرة، من خلال برنامج «كابِن كرو تو فلايت دِك»، الذي يقدم الدعم لأفراد الطاقم الطموحين، ويساعدهم على تجاوز كافة المعوقات على طريق عملهم ككابتن طائرة، حيث يقدم البرنامج دعماً شاملاً، يضم الإقامة والسفر والتكاليف المادية، وجدولاً مخصصاً للدراسة والعمل. ويستمر البرنامج مدة 40 شهراً، ويتيح لأفراد الطاقم الطموحين، فرصة بناء مسيرتهم المهنية في أسرع شركات الطيران نمواً بأوروبا، وقيادة إحدى أحدث الأساطيل وأكثرها كفاءة على مستوى قطاع الطيران.

وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن نسبة السيدات اللاتي يشغلن وظيفة كابتن طائرة حول العالم، تبلغ 5.1 %، ما يؤكد حاجة القطاع إلى تعزيز التنوع بين الجنسين من ناحية المناصب التي يهيمن عليها الرجال.

وبالتزامن مع انطلاق فعاليات أسبوع المرأة في قطاع الطيران، والتي تنطلق في 8 مارس 2021، تتبنى «ويز إير»، دعم التقدم المهني للسيدات في كافة مجالات قطاع الطيران، إذ تلتزم بتحقيق مشاركة متماثلة بين الجنسين، في أدوار مجالس الإدارة، والمناصب القيادية العليا.

وقالت ماريون جوفروي، المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية في «ويز إير»: ندرك أن القوى العاملة المتنوعة، تسهم في تعزيز أدائنا نحو الأفضل، لذلك، فإننا نحتفي على الدوام بالدور المحوري الذي تلعبه السيدات في عمليات شركتنا، إذ تتمحور مهمتنا حول إلهام الجيل القادم من السيدات في قطاع الطيران، ومنحهن فرصة الانطلاق، وتنمية مسيرتهن المهنية. كما نواصل دعم تمكين المرأة، وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة مجالات القطاع، بدءاً من الخدمات الجوية، وقيادة الطائرة، ووصولاً إلى هندسة الطيران والدعم الفني والوظائف المكتبية. ونجدد اليوم التزامنا بتعزيز التوازن بين الجنسين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز