31 % نسبة النساء المشتغلات في الأنشطة المالية والبنوك والتأمين بالإمارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت إحصائيات حديثة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع السياحي بالدولة بلغت نحو 21.8%.

فيما بلغت نسبة النساء من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين 31%، فيما وصلت نسبة الإناث في المهن التخصصية 32.5%.

وقال المركز، في إحصائيات حديثة خاصة بالمرأة في الإمارات بمناسبة يوم المرأة العالمي، إن نسبة الإناث من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي بلغ 64%، وبلغت نسبة العاملات من إجمالي العاملين في قطاع التعليم 64%، ووصلت نسبة الإناث في المناصب الإدارية 21.5%، فيما بلغ عدد الشركات المرخصة والمملوكة في الدولة من قبل النساء تقدر بنحو 80.025 ألف شركة.

وأشار المركز إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث تمثيل الإناث في البرلمان وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية – المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فيما تحتل المرتبة التاسعة عالمياً في الفرص القيادية للنساء وفقاً لمؤشر التنافسية المواهب العالمي الصادر عن معهد انسياد الدولي.

وتتبوأ المرتبة 18 عالمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كذلك تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتحقيقها 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 الذي يصدره البنك الدولي.

وأوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حوالي 30% من المتعلمين تعليماً عالياً في الدولة من الإناث، مشيراً إلى أن نسبة الخريجات في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بلغ 49.1%، وبلغت نسبة الإناث من فئة الشباب في مجالس إدارة الجهات الاتحادية 46%، ووصل عدد الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي نحو 362687 امرأة.

وأوضح المركز أن نسبة الخريجات في الصحافة والإعلام والعلوم الاجتماعية بلغت 63%، وبلغ عدد حاملات شهادة الماجستير في الدولة 207630 امرأة وعدد حاملات شهادة الدكتوراه 15426 امرأة.

وعلى صعيد القطاع الصحي، ذكر المركز أن عدد الإناث العاملين كطبيبة بشرية يقدر بنحو 10.598 امرأة بنسبة 42% من الإجمالي، ونحو 3464 طبيبة أسنان بنسبة 53% و5868 صيدلانية بنسبة 50% و45.77 ألف ممرضة بنسبة 82% و15.13 ألف فنية بنسبة 58%، ليصل بذلك إجمالي العاملين في القطاع الصحي من النساء لنحو 80.8 ألف امرأة بنسبة إجمالية 64%.

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