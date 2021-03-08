البنوك الوطنية تزيد موجوداتها الأجنبية بمقدار 63.8 مليار درهم خلال 2020

المصدر: وام

سجل رصيد البنوك الوطنية من الموجودات الأجنبية زيادة بمقدار 63.8 مليار درهم و بنمو نسبته 10% تقريبا خلال العام 2020، وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وساهم النمو المتواصل في الموجودات الأجنبية لدى البنوك الوطنية في ارتفاع إجمالي الرصيد التراكمي لهذا النوع من الحسابات إلى مستوى 707.3 مليار درهم في نهاية العام 2020 مقارنة مع 643.5 مليار درهم في العام 2019.

وتظهر احصائيات المصرف المركزي أن الموجودات الأجنبية لدى البنوك الوطنية شكلت نحو 25.4% من إجمالي موجوداتها البالغة 2.785 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.

ويتضح من خلال رصد حركة رصيد الموجودات الأجنبية لدى البنوك الوطنية خلال العام 2020 تذبذب مستوياتها، حيث قفزت قيمة إجمالي الرصيد إلى مستوى 665.5 مليار تقريبا في الربع الأول من العام، ثم واصل الصعود حتى بلغ 693.87 مليار درهم في الربع الثاني.

وخلال الربع الثالث من العام الماضي ارتفع اجمالي الرصيد إلى 736 مليار درهم قبل أن يصل إلى 760.9 مليار درهم في شهر أكتوبر من العام ذاته، وبعد ذلك عاد الرصيد للاستقرار عند مستوى 723.1 مليار درهم ثم أغلق في شهر ديسمبر عند 707.3 مليار درهم تقريبا .

وتشكل السندات نحو 31.8 % من إجمالي رصيد الموجودات الأجنبية لدى البنوك الوطنية فيما يستحوذ الائتمان لغير المقيمين على 21.5% من الرصيد وتتوزع بقية النسبة على البنود الأخرى التي يتكون منها بند الموجودات الأجنبية.

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