"القابضة" تعلن دمج "رافد" و"يونيون71" ضمن "بيور هيلث"

المصدر: وام

أعلنت الشركة "القابضة" ADQ اليوم، عن توقيع اتفاقية لدمج شركتي خدمات الرعاية الصحية التابعتين لها "رافد" و "يونيون71" ضمن شركة "بيور هيلث" الشركة المتخصصة في تقديم حلول الرعاية الصحية الشاملة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتمتلك محفظة خدمات متنوعة، تتضمن إدارة المستشفيات وخدمات المختبرات والتحاليل وتوريد المعدات والمستلزمات الطبية.

ووفق الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، تنقل "القابضة" (ADQ)، ملكية كل من "رافد" و"يونيون71" إلى "بيور هيلث" على أن تحصل "القابضة" (ADQ) على حصة في شركة خدمات الرعاية الصحية الشاملة الجديدة التي ستقدم خدمات إدارة المستشفيات والأشعة والتحاليل ومشتريات مستلزمات الرعاية الصحية .. كما ستقدم الشركة الجديدة خدماتها للمستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية الموحدة ومزودي خدمات الرعاية الصحية والحكومة الاتحادية وقطاع الرعاية الصحية على مستوى دولة الإمارات.

وقال سعادة محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ "القابضة" (ADQ): نهدف من خلال دمج "رافد" و "يونيون 71" ضمن "بيور هيلث"، إلى مواصلة تعزيز إستراتيجيتنا لتطوير منظومة شاملة ترتكز على تلبية احتياجات قطاع الصحة والدواء بما يرتقي بمستوى التميز الطبي، بالإضافة إلى تعزيز عملية الإنفاق بالشكل الأمثل في نظم الرعاية الصحية وتحسين الأساليب الإدارية الفعّالة من أجل صحة أفراد مجتمع دولة الإمارات.

وأوضح السويدي أن من شأن هذه الاتفاقية أن توفر منصة فريدة من نوعها لتقديم الخدمات المساندة والداعمة لقطاع الرعاية الصحية على نطاق أكبر بما يحقق التكامل والتآزر لتقديم خدمات مبتكرة للفحوص الطبية والتحاليل المختبرية الموثوق بها وتوزيع المعدات الطبية وخدمات التنظيم الجماعي للمشتريات.

وأضاف : فيما تستعد كل من "رافد" و"يونيون71" إلى توسعة نطاق خدماتهما إلى ما بعد شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، فإن عملية دمجهما ضمن شركة "بيور هيلث" ستمكنهما من تعزيز خدماتهما بشكل تكاملي وتقديم مجموعة أكبر من الفحوصات المختبرية وخدمات مركزية لمشتريات الرعاية الصحية، والتي من شأنها تلبية احتياجات مقدمي خدمات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية.

من جهته قال فرحان مالك، الرئيس التنفيذي لشركة "بيور هيلث": أصبحت شركة "بيور هيلث" اليوم من أكبر المؤسسات المساهمة في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وقد برهنت على ذلك من خلال التزامها بتحقيق التميز والارتقاء بمستوى جودة الرعاية الصحية وتجربة المرضى في الدولة .. وبصفتها شركة راسخة في مجال تشغيل المختبرات، وشريك موثوق به اليوم في قطاع الرعاية الصحية عبر خبرتنا في إدارة المستشفيات، فإننا سعداء ومتحمسون لتوسعة نطاق خدماتنا عبر دمج كل من "رافد" و "يونيون71" .. ونحن على ثقة من أن محفظة الصحة والدواء الواسعة التي تمتلكها "القابضة" (ADQ)، وتوسعة نطاق خدماتنا في إمارة أبوظبي سيسهم في توسيع نطاق أعمالنا على مستوى المنظومة الصحية في دولة الإمارات.

وأضاف مالك : ان جهودنا في "بيور هيلث" تتمحور حول مجتمعنا الذي نخدمه .. وسنواصل مسيرتنا للمساهمة في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، حتى يتمتع الجميع بصحة أفضل في مجتمعنا من خلال ما نقدم من خدمات .. وستلعب "بيور هيلث" دورًا رئيسيًا في تعزيز الرعاية الصحية الوقائية من خلال التشخيص المبكر والرعاية الطبية الشخصية، والمدعومة بالمعلومات والتقنيات الرقمية المخصصة لقطاع الرعاية الصحية.

وتتخصص شركة "بيور هيلث" في إدارة المستشفيات وتوفير خدمات الفحص الطبي لتصاريح التأشيرات و120 مختبراً طبياً في دولة الإمارات، مما يجعلها واحدة من أكبر مشغلي المختبرات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وضمن مساعيها لتعزيز ريادتها في مجال خدمات الرعاية الصحية، تعمل "بيور هيلث" على تعزيز خدماتها من خلال إطلاق خدمات الأشعة وغسيل الكلى وإدارة دورة الإيرادات .. وتتبع الشركة معايير الجودة العالية، كما تتبع مختبراتها المعايير الدولية لإدارة الجودة، وقد تم اعتمادها من قبل الهيئات الدولية مثل اللجنة المشتركة الدولية (JCI) ومنظمة المعايير الدولية (ISO). وبالإضافة إلى ذلك، فهي الموزع المعتمد لمجموعة من أرقى العلامات التجارية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وكانت "القابضة" (ADQ) قد أطلقت شركة "رافد" لضمان توفير وجودة السلع والخدمات الأساسية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، والتي تشمل الأدوية والمعدات والتشخيص والمواد الاستهلاكية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل لدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية. وتتخصص "رافد" في المقام الأول في مجال مشتريات الرعاية الصحية والتي تشمل التعاقد مع الموردين وإدارة العقود وخدمات طلبات الشراء والتخزين والتوزيع.

كما تقدم شركة "يونيون71" مجموعة واسعة من خدمات المختبارات الطبية، وتهدف على المدى الطويل إلى دعم إجراءات العناية الطبية السريرية من خلال توفير البيانات في الوقت المناسب وإجراء عمليات التدقيق وضمان الجودة وفقًا لمعايير شهادة أيزو 15189 والكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP) .. وتمتلك "يونيون71" قدرات واسعة لإجراء الاختبارات المعملية، وتقديم استشارات علم الأمراض في التخصصات الفرعية، وذلك عن طريق نخبة من المختصين في علم الأمراض والفنيين التقنيين، إلى جانب أحدث المعدات الطبية الفريدة في المنطقة والتمكن من إدارة أكبر شريحة من الفحوصات المخبرية خلال الحالات الطارئة.

ومن شأن اندماج "رافد" و"يونيون 71" ضمن "بيور هيلث" أن ينتج عنه شركة متينة وتكاملية في قطاع الرعاية صحية، وبالتالي الارتقاء بالمكانة العالمية لدولة الإمارات كوجهة رائدة للحصول على خدمات الرعاية الصحية.

وتخضع هذه الصفقة إلى الانتهاء من شروط الاتمام المعتادة ويتضمن ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية.

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