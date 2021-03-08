آخر تحديث للقائمة الخضراء للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وأدناه القائمة الكاملة المحدثة بتاريخ 8 مارس 2021 للدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي:

أستراليا

السعودية

الصين

المغرب

آيسلندا

بروناي

بوتان

جرين لاند

سنغافورة

كازخستان

موريشيوس

نيوزيلندا

هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

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