«غرفة الشارقة» تعزز العلاقات مع إندونيسيا

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع القنصلية العامة لجمهورية إندونيسيا في دبي والمناطق الشمالية، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري والمواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقر الغرفة مؤخراً، وفداً رفيع المستوى برئاسة كاندرا نيغرا القنصل العام لجمهورية إندونيسيا في دبي والمناطق الشمالية، وبودي بريانتورو مساعد القنصل للشؤون الاقتصادية وعدداً من ممثلي القطاعات الاقتصادية في القنصلية الإندونيسية.

وناقش الجانبان سبل تطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وإندونيسيا، بما يخدم مصالح الطرفين ويساهم في تمكين القطاع الخاص في البلدين من الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.

ورحب العويس بالوفد الزائر، منوهاً إلى أن متانة وعمق العلاقات بين الإمارات وإندونيسيا على مختلف الصعد تشكل عاملاً إيجابياً مساعداً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مؤكداً حرص الغرفة على تعزيز التعاون والتنسيق مع القنصلية الإندونيسية لدى الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز