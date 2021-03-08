معرض دبي للطيران يطلق فعالية لاستقطاب الشركات الناشئة

المصدر: دبي - البيان ، تونس - الحبيب الاسود

أعلن معرض دبي للطيران 2021 عن إطلاق فعالية خاصة لاستقطاب الشركات الناشئة تحت اسم «فيستا»، والتي تستهدف المُبتكرين والمُبدعين لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الخاصة بهم، والتي من شأنها تسريع مستقبل نمو صناعات الطيران والدفاع.

تجمع الفعالية بين الشركات الناشئة وأصحاب رؤوس المال الباحثين عن مبتكرين ورواد أعمال جدد لهم قدرة تنافسية ضمن القطاع، كما سيشارك فيها العديد من القادة المحليين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمطورين والمشغلين وغيرهم من الخبراء، فضلاً عن رواد أعمال من الشركات العالمية الناشئة الذين نجحوا في أعمالهم لإلهام وتوجيه الشركات الناشئة الطموحة.

برنامج

ومن خلال برنامج يمتد على مدار 5 أيام، ستضم الفعالية مجموعة من الفعاليات المصغرة بالتعاون مع شركة «جوثامز»، الأولى من نوعها في المنطقة والرائدة في مجال تسريع تنمية الأعمال وبناء جيل جديد من الشركات الناشئة في قطاع صناعة الطيران والدفاع. ويمكن لرواد الأعمال المشاركة في مسابقة لعرض تقنياتهم أمام قادة القطاع والمستثمرين لفرصة الفوز بجوائز مميزة، كما ستتاح لهم فرصة المشاركة في برامج التوجيه وورش العمل والتواصل مع شخصيات بارزة في القطاع، فضلاً عن استكشاف توجهات القطاع والحصول على المشورة من الخبراء وصناع القرار الرئيسيين والمستثمرين العالميين.

وأظهرت دراسة حديثة أن الشركات الناشئة التي لديها مرشدين وتكتسب خبرات قادة القطاع، تحقق ما يقرب من أربعة أضعاف معدل نمو على صعيد المستخدمين، وتنجح في تعزيز رأس المال بما يعادل سبعة أضعاف.

وعلى الرغم من جائحة «كوفيد 19»، إلا أن نسبة استثمارات أصحاب رؤوس الأموال العالمية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك بحسب شركة «ماجنيت». ففي دولة الإمارات تعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع شركتي «مايكروسوفت» و«بلاج آند بلاي» في مجموعة من المبادرات لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة في المنطقة.

وقال أحمد الزرابي الشريك المؤسس لشركة «SARsat Arabia» المشاركة في المعرض: يسعدنا أن نشارك في معرض دبي للطيران 2021، إذ لدينا الفرصة لعرض تقنياتنا على الصناعة بشكل أوسع، ونتطلع إلى تلقي الإرشاد والتوجيه من الخبراء البارزين في هذا المجال، بما يُساعدنا على تحقيق أهدافنا في استخدام تقنيات الأقمار الصناعية المتطورة لرصد الأرض والعمل على تحسين مستوى الحياة على الأرض».

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