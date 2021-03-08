793 مليون درهم تصرفات العقارات بدبي

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 793 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 213 مبايعة بقيمة 464.02 مليون درهم، منها 7 مبايعات للأراضي بقيمة 79.25 مليون درهم و206 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 384.77 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد التي تصدرت أيضاً المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بـ 73 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة ورسان الأولى كأهم المبايعات الشقق والفلل. وتصدرت مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 184.17 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 21.52 مليون درهم و65 رهن فلل وشقق بقيمة 162.65 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 75 مليونا. وتم تسجيل 9 هبات بقيمة 145.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 125 مليونا.

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