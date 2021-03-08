21.9 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات بنهاية ديسمبر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

وصلت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة «الهاتف المتحرك - الإنترنت - الثابت» إلى نحو 21 مليوناً و929 ألف اشتراك بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.5% أو ما يعادل 112.39 ألف اشتراك، مقارنة بنحو 21 مليوناً 816 ألف اشتراك بنهاية نوفمبر السابق عليه، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأوضحت البيانات الصادرة، أمس، أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على 76.7% من إجمالي أعداد المشتركين مع نهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 9.7%، وحازت اشتراكات الإنترنت على ما نسبته 13.6%.

وارتفعت اشتراكات الهاتف المتحرك لدى مشغلي الاتصالات إلى 16 مليوناً و820 ألف اشتراك بنهاية ديسمبر الماضي، من 16 مليوناً و707 آلاف اشتراك بنهاية نوفمبر، وبلغ انتشار الخدمة نحو 186.1 خطاً لكل 100 نسمة.

ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك لدى مشغلي الاتصالات إلى 13 مليوناً و178 ألف اشتراك نهاية ديسمبر، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة 3 ملايين و641 اشتراكاً بنهاية الشهر نفسه.

وسجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض لدى مشغلي الاتصالات نحو 2 مليون و980 ألف اشتراك بنهاية ديسمبر، منخفضة من 2 مليون و981 ألف اشتراك بنهاية نوفمبر السابق له، وبلغت اشتراكات إنترنت النطاق العريض 33 اشتراكاً لكل 100 نسمة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت بلغت 2 مليون و128 ألف اشتراك في ديسمبر الماضي، مقابل 2 مليون و127 ألف اشتراك في نوفمبر، وبلغ انتشار الخدمة نحو 23.6 خطاً لكل 100 نسمة.

اشتراكات فعالة

تخص إحصاءات نشاط الهاتف المتحرك الاشتراكات الفعالة فقط، بما يعني المشترك الذي أجرى أو تلقى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو خلال الـ 90 يوماً الماضية، أو أرسل رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة، بحسب المعايير المعتمدة من قبل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، فيما تقتصر خدمة الإنترنت على اشتراك الإنترنت عبر الهاتف «الفعلي»، وهو المشترك الذي قام باستخدام حسابه للوصول للإنترنت خلال الـ 90 يوماً الماضية.

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