أحمد بن سعيد وسلطان الجابر بقائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين

المصدر: دبي- البيان

أصدرت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021، تقديراً للمسؤولين التنفيذيين، الذين يقدمون مساهمات كبيرة لاقتصادات المنطقة.

وتسلط القائمة الضوء على الرؤساء التنفيذيين أصحاب الرؤى ممن يقودون عجلة النمو والتطور بشكل استراتيجي، سواء أكان ذلك في مكان العمل أم في قطاعاتهم عموماً، وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم حالة من عدم اليقين، فإن قادة الأعمال هؤلاء يبرهنون على أن المرونة والمثابرة والقدرة على التكيف، تعد مفتاح البقاء والازدهار، كذلك يعمل بعضهم على توسيع نطاق شركات عائلية كبيرة، بينما يقود بعضهم الآخر شركات حكومية.

وينحدر الرؤساء التنفيذيون في القائمة من 24 جنسية، يمثلون 21 قطاعاً، وتتصدر السعودية القائمة بواقع 18 رئيساً تنفيذياً، تليها الإمارات ومصر بـ16 رئيساً تنفيذياً لكل منهما، ليشكلوا بذلك نصف أعضاء القائمة. وتضمنت القائمة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وتصدر قطاع النفط والغاز في المنطقة أول 5 مراكز في القائمة، بواقع 4 رؤساء تنفيذيين، هم: أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو» السعودية، يليه معالي الدكتور سلطان الجابر، وهاشم هاشم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وتوفيق حكار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سوناطراك»، فيما يتصدر قطاع الخدمات المصرفية والمالية القائمة بواقع 29 رئيساً تنفيذياً، ليشكل بذلك ثلث التصنيف تقريباً. واحتلت الوافدة الجديدة، هناء الرستماني، المركز 19 في القائمة، حيث تولت منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول في أواخر يناير، بعد أن شغلت سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي في المجموعة، ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية. وعملت «فوربس الشرق الأوسط» على تقييم حجم شركات الرؤساء التنفيذيين، بالاعتماد على معايير محددة.

رئيس «حديد الإمارات»

اختارت «فوربس الشرق الأوسط» المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط للعام 2021، ويؤكد ذلك المكانة الرائدة لشركة حديد الإمارات بين كبرى الشركات الصناعية في الشرق الأوسط، والمكانة المؤثرة لرئيسها التنفيذي باعتباره أحد صنّاع التغيير في الصناعة على مستوى المنطقة. وتطورت حديد الإمارات تحت قيادة الرميثي، لتصبح واحدة من بين الشركات الرائدة في صناعة الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل رؤية طموحة، لتكون بين أفضل مصنّعي الحديد في العالم. (البيان)

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